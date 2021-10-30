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Явка избирателей на выборах в Грузии составила 49,9%
Явка избирателей на выборах в Грузии составила 49,9%
Cамая высокая активность была зафиксирована на выборах в регионе Рача-Лечхуми 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T21:36+0400
2021-10-30T21:36+0400
2021-10-30T21:53+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
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местные выборы
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Активность избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления на момент закрытия участков, на 20:00 по тбилисскому времени, составила 49,9%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге.В Грузии выборы выиграли… все - партии начали праздновать победу без данных ЦИК>>Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 1 025 406 избирателей.Cамая высокая активность была зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми – 59,9%, а самая низкая - в Мцхета-Мтианети (42,2%). Что касается крупных городов, к которым было обращено особое внимание, в Тбилиси проголосовали 47,7% избирателей, в Рустави - 49,63%, в Кутаиси - 45,45%, в Поти – 49,7%, в Батуми – 52%. В Зугдидском районе явка составила 45,28%. "Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов – как прошло голосование>>Граждане Грузии в субботу выбирали мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, местные выборы
Явка избирателей на выборах в Грузии составила 49,9%
21:36 30.10.2021 (обновлено: 21:53 30.10.2021)
Cамая высокая активность была зафиксирована на выборах в регионе Рача-Лечхуми
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Активность избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления на момент закрытия участков, на 20:00 по тбилисскому времени, составила 49,9%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге.
Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 1 025 406 избирателей.
Cамая высокая активность была зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми – 59,9%, а самая низкая - в Мцхета-Мтианети (42,2%).
Что касается крупных городов, к которым было обращено особое внимание, в Тбилиси проголосовали 47,7% избирателей, в Рустави - 49,63%, в Кутаиси - 45,45%, в Поти – 49,7%, в Батуми – 52%. В Зугдидском районе явка составила 45,28%.
Граждане Грузии в субботу выбирали мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
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