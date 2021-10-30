https://sputnik-georgia.ru/20211030/v-gruzii-vybory-vyigrali-vse---partii-nachali-prazdnovat-pobedu-bez-dannykh-tsik-261644672.html
В Грузии выборы выиграли… все - партии начали праздновать победу без данных ЦИК
В Грузии выборы выиграли… все - партии начали праздновать победу без данных ЦИК
И правящая "Грузинская мечта", и оппозиционное "Нацдвижение" заявили, что их сторонники голосовали против зла 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T21:15+0400
2021-10-30T21:15+0400
2021-10-30T21:21+0400
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грузия
каха каладзе
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Обе партии - и правящая "Грузинская мечта - демократическая Грузия", и оппозиционная "Единое национальное движение", празднуют победу во втором туре выборов мэров после оглашения первых данных двух экзитполов, радикально отличающихся друг от друга.Кандидаты "Грузинской мечты" в мэры побеждают в четырех крупных городах - экзитпол "Имеди">>Экзитполы представили лояльный к властям телеканал "Имеди" и оппозиционный телеканал "Мтавари архи". Для телеканала "Имеди" экзитпол проводила грузинская компания GORBI, а для "Мтавари архи" - также грузинская компания "Анова".У "Имеди" выиграли кандидаты правящей партии, а у "Мтавари архи" - кандидаты "Нацдвижения".Мелия побеждает на выборах мэра Тбилиси – экзитпол "Мтавари архи">>Когда настало время объявления результатов экзитполов, лидеры правящей партии и их сторонники смотрели выпуск телеканала "Имеди" на экране, установленном перед офисом партии, а представители оппозиционного "Нацдвижения" находились в офисе партии и смотрели телеканал "Мтавари архи". В результате в обеих партиях данные экзитполов встречали аплодисментами."Нам удалось одержать не просто победу, а достойную победу", - сказал действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, который баллотируется на пост градоначальника во второй раз.Поздравил своих сторонников и председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, который является конкурентом Каладзе."Несмотря на насилие "Грузинской мечты" и ненависть, грузинский народ смог победить, и мы смогли победить это зло", - сказал Мелия."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов – как прошло голосование>>При этом он призвал правящую партию признать победу оппозиции.Он отметил, что сейчас главное удержать победу и бороться за каждый голос на избирательных участках.Первые предварительные результаты голосования ЦИК Грузии обнародует после полуночи. Граждане Грузии в субботу выбирали мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.В ходе выборов был зафиксирован не один инцидент. МВД возбудило восемь уголовных дел. Оппозиционеры с утра обвиняли активистов "Грузинской мечты" в нарушении избирательного законодательства и насилии, а власти обвиняли "Нацдвижение" в провокациях и призывали сторонников к терпению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, местные выборы
В Грузии выборы выиграли… все - партии начали праздновать победу без данных ЦИК
21:15 30.10.2021 (обновлено: 21:21 30.10.2021)
И правящая "Грузинская мечта", и оппозиционное "Нацдвижение" заявили, что их сторонники голосовали против зла
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Обе партии - и правящая "Грузинская мечта - демократическая Грузия", и оппозиционная "Единое национальное движение", празднуют победу во втором туре выборов мэров после оглашения первых данных двух экзитполов, радикально отличающихся друг от друга.
Экзитполы представили лояльный к властям телеканал "Имеди" и оппозиционный телеканал "Мтавари архи". Для телеканала "Имеди" экзитпол проводила грузинская компания GORBI, а для "Мтавари архи" - также грузинская компания "Анова".
У "Имеди" выиграли кандидаты правящей партии, а у "Мтавари архи" - кандидаты "Нацдвижения".
Когда настало время объявления результатов экзитполов, лидеры правящей партии и их сторонники смотрели выпуск телеканала "Имеди" на экране, установленном перед офисом партии, а представители оппозиционного "Нацдвижения" находились в офисе партии и смотрели телеканал "Мтавари архи". В результате в обеих партиях данные экзитполов встречали аплодисментами.
"Спасибо за поддержку нашим активистам, которые отказались от зла и сделали свой выбор. В первую очередь, я поздравляю Каху Каладзе – мэра Тбилиси, и всех наших 19 других кандидатов", - сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
"Нам удалось одержать не просто победу, а достойную победу", - сказал действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, который баллотируется на пост градоначальника во второй раз.
Поздравил своих сторонников и председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, который является конкурентом Каладзе.
"Несмотря на насилие "Грузинской мечты" и ненависть, грузинский народ смог победить, и мы смогли победить это зло", - сказал Мелия.
При этом он призвал правящую партию признать победу оппозиции.
"Признайте результаты, признайте поражение, в этом нет ничего трагичного", - сказал Мелия, обращаясь к "Грузинской мечте" .
Он отметил, что сейчас главное удержать победу и бороться за каждый голос на избирательных участках.
Первые предварительные результаты голосования ЦИК Грузии обнародует после полуночи. Граждане Грузии в субботу выбирали мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
В ходе выборов был зафиксирован не один инцидент. МВД возбудило восемь уголовных дел. Оппозиционеры с утра обвиняли активистов "Грузинской мечты" в нарушении избирательного законодательства и насилии, а власти обвиняли "Нацдвижение" в провокациях и призывали сторонников к терпению.
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