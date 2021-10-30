Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211030/v-gruzii-vybory-vyigrali-vse---partii-nachali-prazdnovat-pobedu-bez-dannykh-tsik-261644672.html
В Грузии выборы выиграли… все - партии начали праздновать победу без данных ЦИК
В Грузии выборы выиграли… все - партии начали праздновать победу без данных ЦИК
И правящая "Грузинская мечта", и оппозиционное "Нацдвижение" заявили, что их сторонники голосовали против зла 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T21:15+0400
2021-10-30T21:21+0400
политика
новости
грузия
каха каладзе
ника мелия
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261644518_184:377:2294:1564_1920x0_80_0_0_d3721819f197e0af7683a1434cf272d7.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Обе партии - и правящая "Грузинская мечта - демократическая Грузия", и оппозиционная "Единое национальное движение", празднуют победу во втором туре выборов мэров после оглашения первых данных двух экзитполов, радикально отличающихся друг от друга.Кандидаты "Грузинской мечты" в мэры побеждают в четырех крупных городах - экзитпол "Имеди"&gt;&gt;Экзитполы представили лояльный к властям телеканал "Имеди" и оппозиционный телеканал "Мтавари архи". Для телеканала "Имеди" экзитпол проводила грузинская компания GORBI, а для "Мтавари архи" - также грузинская компания "Анова".У "Имеди" выиграли кандидаты правящей партии, а у "Мтавари архи" - кандидаты "Нацдвижения".Мелия побеждает на выборах мэра Тбилиси – экзитпол "Мтавари архи"&gt;&gt;Когда настало время объявления результатов экзитполов, лидеры правящей партии и их сторонники смотрели выпуск телеканала "Имеди" на экране, установленном перед офисом партии, а представители оппозиционного "Нацдвижения" находились в офисе партии и смотрели телеканал "Мтавари архи". В результате в обеих партиях данные экзитполов встречали аплодисментами."Нам удалось одержать не просто победу, а достойную победу", - сказал действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, который баллотируется на пост градоначальника во второй раз.Поздравил своих сторонников и председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, который является конкурентом Каладзе."Несмотря на насилие "Грузинской мечты" и ненависть, грузинский народ смог победить, и мы смогли победить это зло", - сказал Мелия."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов – как прошло голосование&gt;&gt;При этом он призвал правящую партию признать победу оппозиции.Он отметил, что сейчас главное удержать победу и бороться за каждый голос на избирательных участках.Первые предварительные результаты голосования ЦИК Грузии обнародует после полуночи. Граждане Грузии в субботу выбирали мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.В ходе выборов был зафиксирован не один инцидент. МВД возбудило восемь уголовных дел. Оппозиционеры с утра обвиняли активистов "Грузинской мечты" в нарушении избирательного законодательства и насилии, а власти обвиняли "Нацдвижение" в провокациях и призывали сторонников к терпению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261644518_397:411:1983:1600_1920x0_80_0_0_0cadbc6bd7a28bd1e79d4b0308511182.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, местные выборы

В Грузии выборы выиграли… все - партии начали праздновать победу без данных ЦИК

21:15 30.10.2021 (обновлено: 21:21 30.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
И правящая "Грузинская мечта", и оппозиционное "Нацдвижение" заявили, что их сторонники голосовали против зла
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Обе партии - и правящая "Грузинская мечта - демократическая Грузия", и оппозиционная "Единое национальное движение", празднуют победу во втором туре выборов мэров после оглашения первых данных двух экзитполов, радикально отличающихся друг от друга.
Кандидаты "Грузинской мечты" в мэры побеждают в четырех крупных городах - экзитпол "Имеди">>
Экзитполы представили лояльный к властям телеканал "Имеди" и оппозиционный телеканал "Мтавари архи". Для телеканала "Имеди" экзитпол проводила грузинская компания GORBI, а для "Мтавари архи" - также грузинская компания "Анова".
У "Имеди" выиграли кандидаты правящей партии, а у "Мтавари архи" - кандидаты "Нацдвижения".
Мелия побеждает на выборах мэра Тбилиси – экзитпол "Мтавари архи">>
Когда настало время объявления результатов экзитполов, лидеры правящей партии и их сторонники смотрели выпуск телеканала "Имеди" на экране, установленном перед офисом партии, а представители оппозиционного "Нацдвижения" находились в офисе партии и смотрели телеканал "Мтавари архи". В результате в обеих партиях данные экзитполов встречали аплодисментами.

"Спасибо за поддержку нашим активистам, которые отказались от зла и сделали свой выбор. В первую очередь, я поздравляю Каху Каладзе – мэра Тбилиси, и всех наших 19 других кандидатов", - сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

"Нам удалось одержать не просто победу, а достойную победу", - сказал действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, который баллотируется на пост градоначальника во второй раз.
Поздравил своих сторонников и председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, который является конкурентом Каладзе.
"Несмотря на насилие "Грузинской мечты" и ненависть, грузинский народ смог победить, и мы смогли победить это зло", - сказал Мелия.
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов – как прошло голосование>>
При этом он призвал правящую партию признать победу оппозиции.
"Признайте результаты, признайте поражение, в этом нет ничего трагичного", - сказал Мелия, обращаясь к "Грузинской мечте" .
Он отметил, что сейчас главное удержать победу и бороться за каждый голос на избирательных участках.
Первые предварительные результаты голосования ЦИК Грузии обнародует после полуночи. Граждане Грузии в субботу выбирали мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
В ходе выборов был зафиксирован не один инцидент. МВД возбудило восемь уголовных дел. Оппозиционеры с утра обвиняли активистов "Грузинской мечты" в нарушении избирательного законодательства и насилии, а власти обвиняли "Нацдвижение" в провокациях и призывали сторонников к терпению.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:36Явка избирателей на выборах в Грузии составила 49,9%
21:15В Грузии выборы выиграли… все - партии начали праздновать победу без данных ЦИК
20:20Кандидаты "Грузинской мечты" в мэры побеждают в четырех крупных городах - экзитпол "Имеди"
20:03Мелия побеждает на выборах мэра Тбилиси – экзитпол "Мтавари архи"
20:02Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
20:00Голосование в Грузии завершено: комиссии приступают к подсчету голосов
19:53МВД Грузии возбудило восемь уголовных дел в связи с выборами
19:20Кобахидзе заявил о победе всех кандидатов "Мечты" в мэры, выборы еще не завершены
19:16Горячая суббота: как в Зугдиди проходили местные выборы - фото
18:39СГБ объяснила, почему обнародовала улики по делу о попытке госпереворота в Грузии
18:01Кобахидзе: 18 из 20 кандидатов в мэры от "Мечты" побеждают на выборах
17:52Явка избирателей на 17:00 - 39,5% - ЦИК Грузии
17:19Иванишвили голосовал с охраной: окружная избирательная комиссия изучает факт
17:02Давление и "карусели": оппозиция заявляет о нарушениях на выборах в Грузии
16:42Илия II: мы с надеждой смотрим в будущее
16:14Саакашвили этапируют в больницу? Заявление администрации тюрем
15:47Активность избирателей на 15:00 – 31,82% – ЦИК Грузии
15:22МВД Грузии о выборах: полиция не допустит насилия
14:39МВД сообщило о задержаниях в ходе выборов в Грузии
14:23В ЦИК Грузии рассказали о жалобах в ходе выборов