Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20211031/byvshiy-zaschitnik-milana-stanet-merom-tbilisi-vo-vtoroy-raz---kaladze-vyigral-vybory-261652628.html
Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз - Каладзе выиграл выборы
Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз - Каладзе выиграл выборы
Каладзе уже поблагодарил жителей столицы через Facebook, призвав оппозицию "уважать выбор Тбилиси". 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T05:14+0400
2021-10-31T05:14+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
каха каладзе
мэрия тбилиси
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260141885_0:0:3459:1947_1920x0_80_0_0_a3f9f08e0dd2c3a788e3a044a01d3041.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии подтвердил победу во втором туре действующего мэра Тбилиси, в прошлом - известного футболиста Кахи Каладзе. По предварительным данным ЦИК после обработки почти 100 процентов бюллетеней в столице, Каладзе набрал 55,6% голосов избирателей. У кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия – 44,4%. Разрыв между кандидатами составил 51,7 тысяч голосов в пользу кандидата от правящей партии.В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах - Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали мажоритарных депутатов местных собраний - сакребуло.По всем городам, кроме Цаленджиха, второй тур выиграли представители правящей партии. Оппозиция заявила, не признает итоги второго тура местных выборов, считая, что они сфальсифицированы властями.Каха Каладзе поблагодарил жителей столицы через Facebook, призвав оппозицию "уважать выбор Тбилиси".
https://sputnik-georgia.ru/20211028/kaladze-vs-meliya-samye-interesnye-fakty-o-pretendentakh-na-post-mera-tbilisi-261571254.html
https://sputnik-georgia.ru/20211025/futbolist-politik-millioner-biografiya-kakhi-kaladze-261457430.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260141885_678:0:3409:2048_1920x0_80_0_0_13864a00a5f3503963f55d7ee4e60d87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, каха каладзе, мэрия тбилиси, местные выборы

Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз - Каладзе выиграл выборы

05:14 31.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКаха Каладзе - баннер на штаб-квартире правящей партии "Грузинская мечта"
Каха Каладзе - баннер на штаб-квартире правящей партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Каладзе уже поблагодарил жителей столицы через Facebook, призвав оппозицию "уважать выбор Тбилиси".
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии подтвердил победу во втором туре действующего мэра Тбилиси, в прошлом - известного футболиста Кахи Каладзе.
По предварительным данным ЦИК после обработки почти 100 процентов бюллетеней в столице, Каладзе набрал 55,6% голосов избирателей.
У кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия – 44,4%.
Разрыв между кандидатами составил 51,7 тысяч голосов в пользу кандидата от правящей партии.
Грузинские флаги - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
Каладзе VS Мелия: самые интересные факты о претендентах на пост мэра Тбилиси
28 октября, 17:11
В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах - Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали мажоритарных депутатов местных собраний - сакребуло.
По всем городам, кроме Цаленджиха, второй тур выиграли представители правящей партии. Оппозиция заявила, не признает итоги второго тура местных выборов, считая, что они сфальсифицированы властями.
Каха Каладзе поблагодарил жителей столицы через Facebook, призвав оппозицию "уважать выбор Тбилиси".

"Жители Тбилиси сказали свое слово... Я очень счастлив чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю все возможное со своей командой... ", - заявил Каха Каладзе.

Каха Каладзе встречается с избирателями - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Футболист, политик, миллионер: биография Кахи Каладзе
25 октября, 12:11
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
05:14Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз - Каладзе выиграл выборы
03:27Выборы мэра Рустави впервые выиграла женщина
02:59В "Грузинской мечте" заявили, что не хотят больше слышать о "Нацдвижении"
02:10Угулава проиграл выборы мэра в Поти: что дальше
01:49Бой идет за каждый голос - заявление грузинской оппозиции после второго тура выборов
01:43Оппозиция в Грузии готовится объявить свои дальнейшие планы
01:02Назван единственный город Грузии, где лидирует кандидат от "Нацдвижения"
00:42В Тбилиси подсчитано более половины бюллетеней - Каладзе выигрывает выборы мэра
ВчераПервые данные ЦИК по регионам: везде лидирует "Мечта"
ВчераОбработано 10% бюллетеней по Тбилиси: Каладзе опережает Мелия на 13%
ВчераПервые данные ЦИК: Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси
ВчераНика Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах
ВчераЯвка избирателей на выборах в Грузии составила 49,9%
ВчераВ Грузии выборы выиграли… все - партии начали праздновать победу без данных ЦИК
ВчераКандидаты "Грузинской мечты" в мэры побеждают в четырех крупных городах - экзитпол "Имеди"
ВчераМелия побеждает на выборах мэра Тбилиси – экзитпол "Мтавари архи"
ВчераКаладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
ВчераГолосование в Грузии завершено: комиссии приступают к подсчету голосов
ВчераМВД Грузии возбудило восемь уголовных дел в связи с выборами
ВчераКобахидзе заявил о победе всех кандидатов "Мечты" в мэры, выборы еще не завершены