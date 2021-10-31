https://sputnik-georgia.ru/20211031/byvshiy-zaschitnik-milana-stanet-merom-tbilisi-vo-vtoroy-raz---kaladze-vyigral-vybory-261652628.html

Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз - Каладзе выиграл выборы

Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз - Каладзе выиграл выборы

Каладзе уже поблагодарил жителей столицы через Facebook, призвав оппозицию "уважать выбор Тбилиси". 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T05:14+0400

2021-10-31T05:14+0400

2021-10-31T05:14+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

каха каладзе

мэрия тбилиси

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии подтвердил победу во втором туре действующего мэра Тбилиси, в прошлом - известного футболиста Кахи Каладзе. По предварительным данным ЦИК после обработки почти 100 процентов бюллетеней в столице, Каладзе набрал 55,6% голосов избирателей. У кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия – 44,4%. Разрыв между кандидатами составил 51,7 тысяч голосов в пользу кандидата от правящей партии.В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах - Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали мажоритарных депутатов местных собраний - сакребуло.По всем городам, кроме Цаленджиха, второй тур выиграли представители правящей партии. Оппозиция заявила, не признает итоги второго тура местных выборов, считая, что они сфальсифицированы властями.Каха Каладзе поблагодарил жителей столицы через Facebook, призвав оппозицию "уважать выбор Тбилиси".

https://sputnik-georgia.ru/20211028/kaladze-vs-meliya-samye-interesnye-fakty-o-pretendentakh-na-post-mera-tbilisi-261571254.html

https://sputnik-georgia.ru/20211025/futbolist-politik-millioner-biografiya-kakhi-kaladze-261457430.html

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грузия, каха каладзе, мэрия тбилиси, местные выборы