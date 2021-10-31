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Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз - Каладзе выиграл выборы
Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз - Каладзе выиграл выборы
Каладзе уже поблагодарил жителей столицы через Facebook, призвав оппозицию "уважать выбор Тбилиси". 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T05:14+0400
2021-10-31T05:14+0400
2021-10-31T05:14+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
каха каладзе
мэрия тбилиси
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии подтвердил победу во втором туре действующего мэра Тбилиси, в прошлом - известного футболиста Кахи Каладзе. По предварительным данным ЦИК после обработки почти 100 процентов бюллетеней в столице, Каладзе набрал 55,6% голосов избирателей. У кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия – 44,4%. Разрыв между кандидатами составил 51,7 тысяч голосов в пользу кандидата от правящей партии.В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах - Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали мажоритарных депутатов местных собраний - сакребуло.По всем городам, кроме Цаленджиха, второй тур выиграли представители правящей партии. Оппозиция заявила, не признает итоги второго тура местных выборов, считая, что они сфальсифицированы властями.Каха Каладзе поблагодарил жителей столицы через Facebook, призвав оппозицию "уважать выбор Тбилиси".
https://sputnik-georgia.ru/20211028/kaladze-vs-meliya-samye-interesnye-fakty-o-pretendentakh-na-post-mera-tbilisi-261571254.html
https://sputnik-georgia.ru/20211025/futbolist-politik-millioner-biografiya-kakhi-kaladze-261457430.html
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грузия, каха каладзе, мэрия тбилиси, местные выборы
Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз - Каладзе выиграл выборы
Каладзе уже поблагодарил жителей столицы через Facebook, призвав оппозицию "уважать выбор Тбилиси".
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии подтвердил победу во втором туре действующего мэра Тбилиси, в прошлом - известного футболиста Кахи Каладзе.
По предварительным данным ЦИК после обработки почти 100 процентов бюллетеней в столице, Каладзе набрал 55,6% голосов избирателей.
У кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия – 44,4%.
Разрыв между кандидатами составил 51,7 тысяч голосов в пользу кандидата от правящей партии.
В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах - Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали мажоритарных депутатов местных собраний - сакребуло.
По всем городам, кроме Цаленджиха, второй тур выиграли представители правящей партии. Оппозиция заявила, не признает итоги второго тура местных выборов, считая, что они сфальсифицированы властями.
Каха Каладзе поблагодарил жителей столицы через Facebook, призвав оппозицию "уважать выбор Тбилиси".
"Жители Тбилиси сказали свое слово... Я очень счастлив чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю все возможное со своей командой... ", - заявил Каха Каладзе.