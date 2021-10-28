https://sputnik-georgia.ru/20211028/kaladze-vs-meliya-samye-interesnye-fakty-o-pretendentakh-na-post-mera-tbilisi-261571254.html

Каладзе VS Мелия: самые интересные факты о претендентах на пост мэра Тбилиси

Каладзе VS Мелия: самые интересные факты о претендентах на пост мэра Тбилиси

За кресло мэра Тбилиси во втором туре местных выборов будут бороться два кандидата – действующий градоначальник Каха Каладзе и лидер главной оппозиционной... 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T17:11+0400

2021-10-28T17:11+0400

2021-10-28T17:29+0400

политика

грузия

аналитика

каха каладзе

ника мелия

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Между кандидатами на пост мэра Тбилиси всего год разницы в возрасте, однако можно сказать, что они жили в параллельных реальностях одной страны.Пока выходец из небольшого городка Самтредия Каладзе строил футбольную карьеру, представитель врачебной интеллигенции Ника Мелия жил насыщенной жизнью сначала грузинского студента, а после - студента Оксфорда, поигрывая в КВН и жаря кур на гриле в лондонском ресторане.У Мелия, в отличие от Каладзе, богатый работы в госструктурах. За свою карьеру он успел поработать в Бюро исполнения, Совете национальной безопасности, структуре мэрии Тбилиси и побыть дважды депутатом парламента Грузии.У Каладзе же политический опыт всего девять лет, однако за это время он успел побывать мэром Тбилиси и министром энергетики. Жизнь до политики у действующего мэра Тбилиси была яркой и насыщенной – за свою футбольную карьеру Каладзе успел поиграть и в киевском "Динамо, и в итальянском "Милане", и в итальянском "Дженоа".От обложки до трагедии – путь КаладзеКаладзе продолжатель футбольной династии. Его отец Карло Каладзе сначала играл за футбольный клуб родного города Самтредия "Локомотив", а после и вовсе стал президентом этого клуба.Немудрено, что сын пошел по стопам отца и уже в 11 лет начал играть в молодежной команде "Локомотива" в родном городе. А в 16 лет Каладзе перешел в "Динамо" Тбилиси.В 20 лет Каладзе купил украинский футбольный клуб "Динамо" Киев, заплатив за его трансфер 280 тысяч долларов. С тех пор карьера Каладзе шла в гору.В период игры в итальянском Милане он был лицом Armani и "Феррари". Реклама с полуобнаженным футболистом в те годы разбила множество девичьих сердец.Однако присутствовали в его спортивной карьере и большие фиаско. В 2009 году в матче Грузия — Италия Каладзе забил два гола в свои ворота, что позволило выиграть Италии со счётом 2:0, а его сделало на какой-то период антигероем грузинских болельщиков.Не обошлось в жизни Каладзе и без трагедий.В 2001 году 21-летнего брата звезды футбола Левана похитили на глазах десятков свидетелей. В течение последующих месяцев семья Каладзе несколько раз получала письма с требованием выкупа от $300 тыс. до $600 тыс.Между тем, сам Леван Каладзе был убит уже через месяц после похищения. Его тело зарыли на пустыре рядом с домом, где его держали. Труп быстро обнаружили, но полиция не стала проводить идентификацию, а просто похоронила труп на специальном кладбище как "неопознанный". В 2005 тело было обнаружено. В 2006 году по делу о смерти Левана Каладзе четыре человека получили по 25 лет лишения свободы.Футболист, политик, миллионер: биография Кахи Каладзе>>Теперь тело брата Каладзе покоится на фамильном кладбище в Самтредия, а сам бывший футболист назвал Леваном своего старшего сына.Всего у Каладзе четверо детей от модели и бизнесвумен Ануки Арешидзе. Пара начала встречаться в 2008 году и узаконила свои отношения в 2013. С тех пор они не расставались.Неудавшийся спортсмен, юрист и заключенный - путь МелияНика Мелия родился в семье известного кардиолога Анзора Мелия и все детство провел в окружении врачей.Был в жизни Мелия и спорт. Однако ни в одной спортивной секции будущий глава крупнейшей оппозиционной секции не прижился – в секции тенниса его признали бездарным, секцию футбола он бросил сам, а посещение секции карате завершилось переломом руки его отца.Выпускник Оксфорда и бывший заключенный: биография Ники Мелия>>Учиться Мелия не особо любил, а юридическое образование получил благодаря случайной встрече с одноклассником. Тот посоветовал ему поступить в Академию безопасности. После академии Мелия начал работать следователем в министерстве Госбезопасности, однако долго проработать ему не удалось.Он отправился в Великобританию на языковые курсы и в итоге поступил в Оксфорд. Во время проживания в Лондоне Мелия, чья фамилия с грузинского переводится как "лиса", жарил кур на гриле в португальском ресторане и так зарабатывал себе на жизнь.После возвращения в Грузию Мелия дважды увольняли из министерств – сначала его выгнали из Минобразования, а после с поста главы Службы пробации.Активной политикой Мелия стал заниматься уже после 2013 года. В 2014 году он первый раз стал кандидатом на пост мэра Тбилиси. С тех пор политическая жизнь Мелия только развивалась. Пиком его политической карьеры стал пост председателя "Единого национального движения".Мелия дважды становился депутатом и дважды лишался депутатской неприкосновенности по одному и тому же уголовному делу.Успел побывать кандидат в мэры Тбилиси и в тюрьме. Правда приговор ему до сих пор не вынесен. В тюрьме он оказался лишь за выплату залога.Что касается личной жизни Ники Мелия, то он никогда не был женат. В гражданских отношениях у него родился сын – Александр.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211022/premer-gruzii-zayavil-o-besperspektivnosti-oppozitsii-dazhe-v-sluchae-pobedy-na-vyborakh-mera--261401932.html

https://sputnik-georgia.ru/20211020/meliya-otkazhetsya-ot-posta-glavy-natsdvizheniya-v-sluchae-pobedy-na-vtorom-ture-vyborov-v-mery-261347205.html

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политика, грузия, аналитика, каха каладзе, ника мелия