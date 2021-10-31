https://sputnik-georgia.ru/20211031/isfed-zayavila-o-faktakh-otrazivshikhsya-na-voleizyavlenii-izbirateley-v-gruzii--261659213.html
ISFED заявила о фактах, отразившихся на волеизъявлении избирателей в Грузии
ISFED заявила о фактах, отразившихся на волеизъявлении избирателей в Грузии
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Второй тур местных выборов в Грузии прошел с технической точки зрения с соблюдением закона, но, предположительно, были факты подкупа... 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T12:28+0400
2021-10-31T12:28+0400
2021-10-31T12:29+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Второй тур местных выборов в Грузии прошел с технической точки зрения с соблюдением закона, но, предположительно, были факты подкупа избирателей и их учета у избирательных участков, говорится в заявлении местной неправительственной организации "Международное общество для справедливых выборов и демократии" (ISFED).ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями>>В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.При этом она указана на нарушения, которые могли отразиться на результатах выборов в некоторых муниципалитетах. "Выявленные в день выборов подозрительные собрания лиц, возможные факты подкупа избирателей, факты мобилизации и учета (приходящих на выборы избирателей - ред.) негативно отразились на свободном волеизъявлении избирателей, что в некоторых муниципалитетах в условиях небольшой разницы могло повлиять на результаты выборов", - отметила Долидзе.Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров>>Процесс подсчета голосов в целом ISFED оценила положительно. "Что касается подсчета голосов и подведения итогов, с этой точки зрения организация не выявляла значительных нарушений. Однако были зафиксированы случаи неправильного и/или умышлено неправильного аннулирования бюллетеней", - сказала Долидзе.К этому времени наблюдатели организации внесли 161 жалобу в избирательные комиссии. Давление и "карусели": оппозиция заявляет о нарушениях на выборах в Грузии>>Наблюдали за ходом выборов 27 мобильных групп ISFED. Наблюдатели неправительственной организации были представлены в 544 участковых и 29 окружных избирательных комиссиях, в том числе в пяти самоуправляемых городах и трех районах. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Второй тур местных выборов в Грузии прошел с технической точки зрения с соблюдением закона, но, предположительно, были факты подкупа избирателей и их учета у избирательных участков, говорится в заявлении местной неправительственной организации "Международное общество для справедливых выборов и демократии" (ISFED).
В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.
"С точки зрения технического администрирования день выборов в основном прошел с соблюдением установленных законом правил", - сказала исполнительной директор ISFED Нино Долидзе на пресс-конференции.
При этом она указана на нарушения, которые могли отразиться на результатах выборов в некоторых муниципалитетах.
"Выявленные в день выборов подозрительные собрания лиц, возможные факты подкупа избирателей, факты мобилизации и учета (приходящих на выборы избирателей - ред.) негативно отразились на свободном волеизъявлении избирателей, что в некоторых муниципалитетах в условиях небольшой разницы могло повлиять на результаты выборов", - отметила Долидзе.
Процесс подсчета голосов в целом ISFED оценила положительно.
"Что касается подсчета голосов и подведения итогов, с этой точки зрения организация не выявляла значительных нарушений. Однако были зафиксированы случаи неправильного и/или умышлено неправильного аннулирования бюллетеней", - сказала Долидзе.
К этому времени наблюдатели организации внесли 161 жалобу в избирательные комиссии.
Наблюдали за ходом выборов 27 мобильных групп ISFED. Наблюдатели неправительственной организации были представлены в 544 участковых и 29 окружных избирательных комиссиях, в том числе в пяти самоуправляемых городах и трех районах.
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