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Местные выборы в Грузии 2021
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Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров
Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров
"Грузинская мечта" улучшила результаты в самоуправляемых городах и районах 31.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" улучшила свои результаты во втором туре выборов мэров крупных городов и районов."Единое Нацдвижение" озвучит "план бескопромиссной борьбы" за смену власти в Грузии&gt;&gt;В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы&gt;&gt;Во втором туре соперничали кандидаты, которые в первом туре, 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.К этому времени ЦИК подсчитал 100% голосов со всех избирательных участков, за исключением Тбилиси. Самоуправляемые города:Тбилиси(В Тбилиси подсчитаны данные с 99,87% участков)БатумиРуставиКутаисиПотиСамоуправляемые районыЗугдидиТелавиХелвачауриКарелиХашуриЦагериБагдатиЦхалтубоЦаленджихаЧхороцхуХобиСенакиМартвилиОзургетиТианетиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, местные выборы

Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров

11:40 31.10.2021 (обновлено: 12:19 31.10.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦентральная избирательная комиссия Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
"Грузинская мечта" улучшила результаты в самоуправляемых городах и районах
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" улучшила свои результаты во втором туре выборов мэров крупных городов и районов.
"Единое Нацдвижение" озвучит "план бескопромиссной борьбы" за смену власти в Грузии>>
В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы>>
Во втором туре соперничали кандидаты, которые в первом туре, 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.
К этому времени ЦИК подсчитал 100% голосов со всех избирательных участков, за исключением Тбилиси.

Самоуправляемые города:

Тбилиси
Каха Каладзе "Грузинская мечта" — 55,60% (первый тур 45,01%);
Ника Мелия "Единое национальное движение" — 44,39% (первый тур 34,01%).
(В Тбилиси подсчитаны данные с 99,87% участков)
Батуми
Арчил Чиковани "Грузинская мечта" — 51,02% (первый тур 41,08%);
Георгий Киртадзе "Единое национальное движение" — 48,98% (первый тур 41,97%).
Рустави
Нино Лацабидзе "Грузинская мечта" — 53,72% (первый тур 44,84%);
Давид Киркитадзе "Единое национальное движение" — 46,28% (первый тур 43,54%).
Кутаиси
Иосиф Хахалеишвили "Грузинская мечта" — 51,64% (первый тур 41,45%);
Хатия Деканоидзе "Единое национальное движение" — 48,36% (первый тур 43,34%).
Поти
Бека Вачарадзе "Грузинская мечта" — 57,35% (первый тур 46,85%);
Гиги Угулава "Единое национальное движение" — 42,65% (первый тур 38,10%).

Самоуправляемые районы

Зугдиди
Мамука Цоцерия "Грузинская мечта" — 51,63% (первый тур 41,15%);
Анзор Мелия "Единое национальное движение" — 48,37% (первый тур 46,88%).
Телави
Леван Андриашвили "Грузинская мечта" — 56,90% (первый тур 46,75%);
Георгий Ботковели "Единое национальное движение" — 43,10% (первый тур 45,43%).
Хелвачаури
Заза Даисамидзе "Грузинская мечта" — 55,01% (первый тур 43,69%);
Миша Болквадзе "Единое национальное движение" — 44, 993% (первый тур 39,60%).
Карели
Заза Гулиашвили "Грузинская мечта" — 56,73% (первый тур 45,77%);
Николоз Ахалкаци "Единое национальное движение" — 43,27% (первый тур 33,07%).
Хашури
Тенгиз Читиашвили "Грузинская мечта" — 59,08% (первый тур 43,77%);
Иосиф Буадзе "Единое национальное движение" — 40,92% (первый тур 34,63%).
Цагери
Георгий Немсадзе "Грузинская мечта" — 62,87% (первый тур 49,35%);
Бессарион Бенделиани "Для Грузии" — 37,13% (первый тур 35,03%).
Багдати
Каха Энукидзе "Грузинская мечта" — 60,69% (первый тур 49,53%);
Георгий Робакидзе "Единое национальное движение" — 39,31% (первый тур 35,88%).
Цхалтубо
Геннадий Баланчивадзе "Грузинская мечта" — 57,17% (первый тур 48,52%);
Заза Метревели "Единое национальное движение" — 42,83% (первый тур 42,55%).
Цаленджиха
Гога Гулордава "Грузинская мечта" — 48,89% (первый тур 38,23%).
Георгий Харчилава "Единое национальное движение" — 51,11% (первый тур 39,68%);
Чхороцху
Дато Гогуа "Грузинская мечта" — 50,88% (первый тур 43,29%);
Бадри Карчава "Единое национальное движение" — 49,12% (первый тур 35,30%).
Хоби
Давид Букия "Грузинская мечта" — 56,78% (первый тур 46,83%);
Бесики Шенгелия "Единое национальное движение" — 43,22% (первый тур 33,84%).
Сенаки
Вахтанг Гаделия "Грузинская мечта" — 53,08% (первый тур 40,25%).
Коба Накопия "Единое национальное движение" — 46,92% (первый тур 42,34%);
Мартвили
Торнике Джанашия "Грузинская мечта" — 51,85% (первый тур 43,76%);
Теймураз Джанашия "Единое национальное движение" — 48,16% (первый тур 36,29%).
Озургети
Автандил Талаквадзе "Грузинская мечта" — 55,41% (первый тур 44,22%);
Константин Шарашенидзе, независимый кандидат — 44,59% (первый тур 28,99%).
Тианети
Леван Циклаури "Грузинская мечта" — 54,83% (первый тур 43,20%).
Тамаз Мечиаури "За единую Грузию" — 45,17% (первый тур 30,10%).
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