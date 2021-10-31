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Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров

Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров

"Грузинская мечта" улучшила результаты в самоуправляемых городах и районах 31.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" улучшила свои результаты во втором туре выборов мэров крупных городов и районов."Единое Нацдвижение" озвучит "план бескопромиссной борьбы" за смену власти в Грузии>>В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы>>Во втором туре соперничали кандидаты, которые в первом туре, 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.К этому времени ЦИК подсчитал 100% голосов со всех избирательных участков, за исключением Тбилиси. Самоуправляемые города:Тбилиси(В Тбилиси подсчитаны данные с 99,87% участков)БатумиРуставиКутаисиПотиСамоуправляемые районыЗугдидиТелавиХелвачауриКарелиХашуриЦагериБагдатиЦхалтубоЦаленджихаЧхороцхуХобиСенакиМартвилиОзургетиТианетиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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