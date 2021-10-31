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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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"Единое Нацдвижение" озвучит "план бескопромиссной борьбы" за смену власти в Грузии
"Единое Нацдвижение" озвучит "план бескопромиссной борьбы" за смену власти в Грузии
Оппозиционные лидеры начинают срочные консультации по новой стратегии действий, уже прозвучал термин "мирная революция" 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T08:30+0400
2021-10-31T08:30+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
единое нацдвижение
ника мелия
выборы
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Грузинская оппозиция представит план дальнейших действий уже в это воскресенье, сообщил лидер "Единого Нацдвижения", кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия.Так он прокомментировал сообщения Центризбиркома о поражении партии во втором туре выборов мэров. Оппозиция, по предварительным данным, не смогла выиграть второй тур ни в одном городе, кроме Цаленджиха - небольшом городе на северо-западе Грузии. Он также сказал, что "узкопартийных интересов больше не существует и сейчас время объединения вокруг одной идеи" "Коалиционное единство оппозиционных партий хорошо сработало, у народа появилась вера. Наша главная задача, чтобы коалиция расширилась, и в ней было место не только партиям, но и обществу, активным гражданам, всем, кто понимает, что в условиях нынешней власти нормальные выборы никогда не пройдут", - сказал Мелия. По предварительным данным, консультации между оппозиционными партиями о стратегии дальнейших действий начнутся уже с утра. Один из лидеров ЕНД Гия Барамидзе сообщил, что рассматривается "сценарий мирной революции". "Нам ничего не осталось кроме мирной революции. Мирная революция означает полную изоляцию этого режима, чтобы от него отвернулись все граждане... Завтра или послезавтра мы начнем грандиозную акцию и эта акция не завершится: будь то палатки, протесты, акции в разных городах", - сказал Барамидзе.Заявления лидеров ЕНД уже прокомментировали в правящей партии, предупредив, что не допустят беспорядков. "Мы противопоставим адекватный ответ всем действиям, которые станут вызовом для нашей страны и угрозой для конституционного строя. Под адекватным ответом, мы подразумеваем закон и Конституцию страны ", - заявил представитель партии Алуда Гудушаури. В субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах - Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали мажоритарных депутатов местных собраний. Почти по всем округам соперниками во втором туре были представители "Грузинской мечты" и "Единого Нацдвижения". Оппозиция заявила о том, что голосование проходило в условиях подкупа избирателей и фальсификации голосования. В правящей партии в ответ говорили о провокациях и попытках дестабилизировать ситуацию со стороны ЕНД. Читайте также: Назван единственный город Грузии, где лидирует кандидат от "Нацдвижения"Скандал с опросом IPSOS в Грузии: кто подделал данныеВыборы мэра Рустави впервые выиграла женщина
https://sputnik-georgia.ru/20211031/v-gruzinskoy-mechte-zayavili-chto-ne-khotyat-bolshe-slyshat-o-natsdvizhenii--261651499.html
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грузия, единое нацдвижение, ника мелия, выборы

"Единое Нацдвижение" озвучит "план бескопромиссной борьбы" за смену власти в Грузии

08:30 31.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Ника Мелия. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Оппозиционные лидеры начинают срочные консультации по новой стратегии действий, уже прозвучал термин "мирная революция"
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Грузинская оппозиция представит план дальнейших действий уже в это воскресенье, сообщил лидер "Единого Нацдвижения", кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия.
Так он прокомментировал сообщения Центризбиркома о поражении партии во втором туре выборов мэров. Оппозиция, по предварительным данным, не смогла выиграть второй тур ни в одном городе, кроме Цаленджиха - небольшом городе на северо-западе Грузии.

"Мы предстанем с конкретным планом, наша борьба будет бескомпромиссной", - заявил Мелия, подчеркнув, что "выборы в Грузии потеряли всякий смысл".

Он также сказал, что "узкопартийных интересов больше не существует и сейчас время объединения вокруг одной идеи"
"Коалиционное единство оппозиционных партий хорошо сработало, у народа появилась вера. Наша главная задача, чтобы коалиция расширилась, и в ней было место не только партиям, но и обществу, активным гражданам, всем, кто понимает, что в условиях нынешней власти нормальные выборы никогда не пройдут", - сказал Мелия.
По предварительным данным, консультации между оппозиционными партиями о стратегии дальнейших действий начнутся уже с утра.
Один из лидеров ЕНД Гия Барамидзе сообщил, что рассматривается "сценарий мирной революции".
"Нам ничего не осталось кроме мирной революции. Мирная революция означает полную изоляцию этого режима, чтобы от него отвернулись все граждане... Завтра или послезавтра мы начнем грандиозную акцию и эта акция не завершится: будь то палатки, протесты, акции в разных городах", - сказал Барамидзе.
Заявления лидеров ЕНД уже прокомментировали в правящей партии, предупредив, что не допустят беспорядков.
"Мы противопоставим адекватный ответ всем действиям, которые станут вызовом для нашей страны и угрозой для конституционного строя. Под адекватным ответом, мы подразумеваем закон и Конституцию страны ", - заявил представитель партии Алуда Гудушаури.
Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
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02:59
В субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах - Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали мажоритарных депутатов местных собраний.
Почти по всем округам соперниками во втором туре были представители "Грузинской мечты" и "Единого Нацдвижения". Оппозиция заявила о том, что голосование проходило в условиях подкупа избирателей и фальсификации голосования. В правящей партии в ответ говорили о провокациях и попытках дестабилизировать ситуацию со стороны ЕНД.

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