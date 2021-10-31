https://sputnik-georgia.ru/20211031/kandidat-ot-gruzinskoy-mechty-pozdravil-izbrannogo-ot-oppozitsii-mera-tsalendzhikha-261667498.html

Кандидат от "Грузинской мечты" поздравил избранного от оппозиции мэра Цаленджиха

Кандидат от "Грузинской мечты" поздравил избранного от оппозиции мэра Цаленджиха

На данный момент Цаленджиха единственный район в Грузии, где во втором туре местных выборов лидирует представитель оппозиции 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T18:36+0400

2021-10-31T18:36+0400

2021-10-31T18:36+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Кандидат в мэры от правящие партии "Грузинская мечта" Георгий Гулордава поздравил кандидата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгия Харчилава с победой на местных выборах в муниципалитете Цаленджиха.Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по итогам второго тура выборов, Харчилава набирает 51,11% голосов, а у кандидата от "Грузинской мечты" Георгия Гулордава - 48,89%.На данный момент Цаленджиха единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах перевес на стороне кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия"."Желаю успехов Гие Харчилава несмотря на то, что он представляет ту политическую силу, которая неприемлема для меня и для большей части населения Грузии. Надеюсь, что его повестка дня в отличие от его партии, будет ориентирована на дело и он использует свой мандат для Цаленджиха", - пишет Гулордава на своей странице в социальной сети Facebook.Гулордава также поблагодарил избирателей, которые пришли на выборы и зафиксировали собственную позицию."Спасибо всем, кто поддержал меня, выразил поддержку и на протяжении последних лет преданно сражался рядом со мной и моей командой. Мы создали ту схему развития, которая четко отразилась на качество благополучия Цаленджиха", - отметил Гулордава.Согласно предварительным данным ЦИК, в сакребуло Цаленджихского района, который состоит из 27 депутатов, прошли: 11 представителей "Грузинской мечты", 12 - "Единого национального движения", три – партии экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии" и один - "Лело для Грузии".Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванетии. Находится на северо-западе Грузии, население - до 25 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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