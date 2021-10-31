Местные выборы в Грузии 2021
Кто и как победил: ЦИК Грузии представил предварительные итоги в 15 муниципалитетах
09:25 31.10.2021 (обновлено: 10:28 31.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerМестные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года. Избиратели голосуют на участках
© photo: Sputnik / Stringer
В 14 муниципалитетах победу одержали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В 14 из 15 районах победу во втором туре одержали кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а в одном – от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение, согласно предварительным данным ЦИК Грузии по итогам подсчета голосов на всех избирательных участках.
Избирателям приходилось выбирать между двумя кандидатами с лучшими результатами, которые не набрали 50% +1 голос для победы в первом туре.
Итоги второго тура выборов в районах выглядят так:
1.Зугдиди: Мамука Цоцерия, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 51,63%, Анзор Мелия, кандидат от партии "Единое национальное движение" – 48,37
2.Багдади: Каха Энукидзе, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 60,69%, Георгий Робакидзе, кандидат от партии "Единое национальное движение" – 39,31%
3.Карели: Заза Гулиашвили, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 56,73%, Николоз Ахалкаци, кандидат от партии "Единое национальное движение" – 43,27%
4.Мартвили: Торнике Джанашия, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 51,85%, Теймураз Джанашия, кандидат от партии "Единое национальное движение" – 48,15%
5.Сенаки: Вахтанг Гаделия, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 53,08%, Коба Накопия, кандидат от партии "Единое национальное движение" – 46,92%
6.Телави: Леван Андриашвили, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 56,9%, Георгий Ботковели, кандидат от партии "Единое национальное движение" – 43,1%
7.Хашури: Тенгиз Читиашвили, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 59,08%, Иосиф Буадзе, кандидат от партии "Единое национальное движение" – 40,92%
8.Хелвачаури: Заза Диасамидзе, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 55,01%, Миша Болквадзе, кандидат от партии "Единое национальное движение" – 44,99%
9.Хоби: Давид Букия, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 56,78%, Бесик Шенгелия, кандидат от партии "Единое национальное движение" – 43,22%
10.Цаленджиха: Гога Гулордава, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 48,89%, Георгий Харчилава, кандидат от партии "Единое национальное движение" – 51,11%
11.Цхалтубо: Геннадий Баланчивадзе, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 57,17%, Заза Метревели, кандидат от партии "Единое национальное движение" – 42,83%
12.Чхороцку: Дато Гогуа, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 50,88%, Бадри Карчава, кандидат от партии "Единое национальное движение" – 49,12%
13.Озургети: Автандил Талаквадзе, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 55,4%, Константин Шарашенидзе, независимый кандидат – 44,6%
14.Тианети: Леван Циклаури, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 54,83%, Тамаз Мечиаури, кандидат от партии "За единую Грузию" – 45,17%
15.Цагери: Георгий Немсадзе, кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 62,87%, Бесарион Бенделиани, кандидат от партии "Для Грузии" – 37,13%.
Что касается пяти самоуправляемых городов, где также проходил второй тур выборов, везде победители кандидаты от "Грузинской мечты".
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