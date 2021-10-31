https://sputnik-georgia.ru/20211031/kto-i-kak-pobedil-tsik-gruzii-predstavil-predvaritelnye-itogi-v-15-munitsipalitetakh-261654608.html

Кто и как победил: ЦИК Грузии представил предварительные итоги в 15 муниципалитетах

Кто и как победил: ЦИК Грузии представил предварительные итоги в 15 муниципалитетах

В 14 муниципалитетах победу одержали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T09:25+0400

2021-10-31T09:25+0400

2021-10-31T10:28+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

единое нацдвижение

грузинская мечта

цик грузии

местные выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261624135_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_2fa27954c944fb4f66f759e464203f1f.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В 14 из 15 районах победу во втором туре одержали кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а в одном – от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение, согласно предварительным данным ЦИК Грузии по итогам подсчета голосов на всех избирательных участках.Избирателям приходилось выбирать между двумя кандидатами с лучшими результатами, которые не набрали 50% +1 голос для победы в первом туре.Итоги второго тура выборов в районах выглядят так:Что касается пяти самоуправляемых городов, где также проходил второй тур выборов, везде победители кандидаты от "Грузинской мечты".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, цик грузии, местные выборы