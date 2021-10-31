https://sputnik-georgia.ru/20211031/strany-g20-prinyali-kommyunike-po-itogam-sammita-261666936.html

Страны G20 приняли коммюнике по итогам саммита

Страны G20 приняли коммюнике по итогам саммита

Лидеры стран G20 признали актуальность общих стандартов для обеспечения беспрепятственного перемещения 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T17:50+0400

2021-10-31T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Страны G20 договорились стремиться обеспечить общий доступ к вакцинам и лекарствам от COVID, особенно странам с низким и средним уровнем доходов, говорится в коммюнике по итогам саммита.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме. Часть лидеров стран "Большой двадцатки", в том числе главы России и Китая, приняли участие в саммите удаленно в онлайн-режиме.Лидеры стран G20 также признали актуальность общих стандартов для обеспечения беспрепятственного перемещения, включая результаты тестов и сертификаты о вакцинации, а также совместимость и взаимное признание цифровых приложений."Мы будем стремиться возобновить международные поездки безопасным и упорядоченным образом в соответствии с работой соответствующих международных организаций, таких как ВОЗ, ИКАО, ИМО и ОЭСР", - говорится в коммюнике.Лидеры G20 заявили, что всемирная экономическая активность в течение 2021 года восстанавливалась уверенными темпами."В течение 2021 года глобальная экономическая активность восстанавливается уверенными темпами благодаря вакцинации и постоянной политической поддержке", - говорится в коммюнике.Страны G20 остаются глубоко озабоченными влиянием пандемии COVID-19 на устойчивое развитие экономики.Как говорится в коммюнике, в 2021 году экономическая активность уверенно восстанавливалась на фоне вакцинации от коронавируса и политической поддержки. Однако показатели по-прежнему сильно различаются как между странами, так и внутри них.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме."Большая двадцатка" (Group of 20, G20) - неформальное объединение наиболее крупных и влиятельных экономически развитых и развивающихся стран. Учреждена по инициативе США и Канады в рамках саммита в 1999 году как ежегодная встреча министров финансов 19 стран (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония) и ЕС.Испания, а также ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Международная организация труда, Организация экономического сотрудничества и развития, Совет по финансовой стабильности имеют статус постоянных наблюдателей при G20.

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