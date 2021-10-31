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ЦИК Грузии пересчитает результаты голосования на 140 избирательных участках

ЦИК Грузии пересчитает результаты голосования на 140 избирательных участках

Окружные избирательной комиссии методом случайной выборки пересчитают голоса на семи избирательных участках, заявил глава ЦИК 31.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Результаты итогов голосования на 140 избирательных участках будут пересчитаны 1 ноября, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге.Пересчет бюллетеней начнется 17:00. За процессом будет вестись видеонаблюдение, после чего материал опубликуют на сайте ЦИК.По словам Каландаришвили, окружные комиссии методом случайной выборки пересчитают голоса на семи избирательных участках.Глава ЦИК отметил, что процедура пересчета голосов, предусмотренная избирательной реформой, в первом туре выборов показала, что этот процесс внес существенный вклад в прозрачность выборов."Я призываю окружные комиссии сделать процесс прозрачным и информировать о результатах международных и местных наблюдателей", - заявил Каландаришвили.По его словам, за процессом пересчета могут следить наблюдатели, представители избирательных субъектов, представители СМИ.В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло. Практически везде, кроме муниципалитета Цаленджиха, во втором туре победили кандидаты в мэры от правящей партии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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