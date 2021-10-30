https://sputnik-georgia.ru/20211030/davlenie-i-karuseli-oppozitsiya-zayavlyaet-o-narusheniyakh-na-vyborakh-v-gruzii-261635048.html

Грузинская оппозиция заявила о попытках фальсификации в ходе второго тура выборов

Грузинская оппозиция заявила о попытках фальсификации в ходе второго тура выборов

Представители крупнейшей оппозиционной партии заявили о ряде нарушений на выборах 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T17:02+0400

2021-10-30T17:02+0400

2021-10-30T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Представители оппозиционного "Единого Нацдвижения" провели несколько брифингов, заявив о нарушениях на выборах и попытках фальсификации голосования в ходе второго тура.МВД сообщило о задержаниях в ходе выборов в Грузии>>Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.По его словам, патруль символически мобилизован на избирательных участках и практически не реагирует на нарушения."Подкуп избирателей и раздача денег происходят в массовом порядке, и мы видим новую форму нарушений - " карусель наблюдателей " , - сказала депутат Тамар Кордзая. Также, по ее словам, выявлены факты голосования по подложным документам.Кандидат в мэры Телави от ЕНД Георгий Ботковели сделал заявление, что в городе у избирателей отбирают удостоверения личности, а некие люди пытаются у участков уговорить избирателей сделать выбор в пользу "Грузинской мечты".О нарушениях на участках заявили представители "Нацдвижения" в Кутаиси. Здесь, утверждает кандидат в мэры Хатия Деканоидзе, фиксируются факты попыток контролировать волю избирателей, нарушение тайны голосования и "карусели".Она заявила, что представителям партии удалось обнаружить списки координатора "Грузинской мечты", где возле фамилий проставлены суммы денежных переводов.На данный момент МВД Грузии сделало заявление о возбуждении двух уголовных дел по статье "насилие" после стычек у избирательных участков в Зугдиди и Сенаки, и задержании пяти человек за неподчинение полиции.Инцидент в Зугдиди – конфликт с участием наблюдателя перерос в драку>>Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, комментирую оценки оппозиции, что в некоторых городах наблюдаются "попытки обострить ситуацию и они предпринимаются, в основном, отдельными СМИ".Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе как наиболее сложную оценил ситуацию в Зугдиди, обвинив в напряженности и возникших проблемахь представителей ЕНД. "Национальное движение особенно мобилизовано в Зугдиди, потому что у них нет ресурсов провокаторов в других местах", - заявил Мдинарадзе.Центризбирком пока не сообщал о серьезных нарушениях в день выборов.Неправительственная организация Transparency International-Georgia.по итогам первой половины дня сообщала, что ее наблюдатели выявили около 50 мелких и относительно серьезных нарушений. Общая оценка - голосование в основном проходит в спокойной обстановке.Кроме того, МВД сообщило о выявлении девяти фактов нарушения правил агитации, которая запрещена в радиусе 100 метров от избирательного участка.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211030/vybor-mezhdu-dvumya-plokhimi---gakhariya-sdelal-kommentariy-posle-golosovaniya-261625211.html

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