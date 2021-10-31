https://sputnik-georgia.ru/20211031/vybory-v-kutaisi-vyigral-kandidat-gruzinskoy-mechty---261653452.html

Выборы в Кутаиси выиграл кандидат "Грузинской мечты"

Выборы в Кутаиси выиграл кандидат "Грузинской мечты"

Иосеб Хахалеишвили с небольшим отрывом побеждает на выборах мэра третьего по величине города Грузии 31.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Иосеб Хахалеишвили становится мэром города Кутаиси по итогам подсчета голосов на всех участках, согласно предварительным результатам ЦИК Грузии.Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы>>Хахалеишвили набрал 51,64% голосов, тогда как кандидат от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе – 48,36%.Разрыв между кандидатами составил 2,2 тысячи голосов в пользу кандидата от правящей партии. В первом туре картина была кардинально другой – в Кутаиси выигрывала Деканоидзе, которая обошла соперника от "Грузинской мечты" на 1,2 тысячи голосов.В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.Выборы мэра Рустави впервые выиграла женщина>>Помимо победы на выборах мэра Кутаиси, правящая партия получает большинство в сакребуло (совещательный орган), который представлен 35 депутатами. По итогам выборов, 19 депутатских мест достались "Грузинской мечте", 14 – "Нацдвижению" и две – партии экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии".Кутаиси – третий по величине город Грузии. Население, по последним данным службы статистики, составляет 134,4 тысячи человек. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, единое нацдвижение, грузинская мечта, цик грузии, местные выборы