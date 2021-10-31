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Местные выборы в Грузии 2021
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Выборы мэра Рустави впервые выиграла женщина
Выборы мэра Рустави впервые выиграла женщина
Разрыв между кандидатами составил 1,7 тысяч голосов в пользу правящей партии 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T03:27+0400
2021-10-31T03:27+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
рустави
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Мэром Рустави, города-спутника Тбилиси, станет кандидат от "Грузинской мечты" Нино Лацабидзе. По данным Центризбиркома, она набрала во втором туре 53,72% голосов. У кандидата от "Единого Нацдвижения" Давида Киркитадзе – 46,28%. Разрыв между кандидатами составил 1,7 тысяч голосов в пользу правящей партии. Таким образом, Лацабидзе будет первой женщиной-мэром города Рустави. Кандидат от "Нацдвижения" заявил, что выборы были фальсифицированы и он не согласен с их итогами. По его словам, "Единое национальное движение" очень скоро сообщит о "методах и стратегии борьбы, включая неповиновение властям и уличные акции"."Мы намерены бороться", - сказал Киркитадзе. Рустави - город с населением около 130 тысяч человек, расположен всего в 11 километрах от Тбилиси. По итогам выборов в целом здесь получается интересный расклад. Мэр - представитель правящей партии, а в местном городском совете Сакребуло у "Грузинской мечты" всего 16 мест из 35. Столько же - у "Нацдвижения". Еще три мандата у партии экс-премьера Гахария "Для Грузии", и в итоге эти голоса будут решающими при будущих голосованиях в городском совете. Читайте также:Угулава проиграл выборы мэра в Поти: что дальшеГрузинский "Мортал Комбат", или Решающая битва за кресла мэровОппозиция в Грузии готовится объявить свои дальнейшие планы
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грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, рустави, местные выборы

Выборы мэра Рустави впервые выиграла женщина

03:27 31.10.2021
© Sputnik / STRINGERЗдание мэрии города Рустави
Здание мэрии города Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / STRINGER
Разрыв между кандидатами составил 1,7 тысяч голосов в пользу правящей партии
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Мэром Рустави, города-спутника Тбилиси, станет кандидат от "Грузинской мечты" Нино Лацабидзе.
По данным Центризбиркома, она набрала во втором туре 53,72% голосов.
У кандидата от "Единого Нацдвижения" Давида Киркитадзе – 46,28%.
Разрыв между кандидатами составил 1,7 тысяч голосов в пользу правящей партии. Таким образом, Лацабидзе будет первой женщиной-мэром города Рустави.
Кандидат от "Нацдвижения" заявил, что выборы были фальсифицированы и он не согласен с их итогами. По его словам, "Единое национальное движение" очень скоро сообщит о "методах и стратегии борьбы, включая неповиновение властям и уличные акции".
"Мы намерены бороться", - сказал Киркитадзе.
Рустави - город с населением около 130 тысяч человек, расположен всего в 11 километрах от Тбилиси.
По итогам выборов в целом здесь получается интересный расклад. Мэр - представитель правящей партии, а в местном городском совете Сакребуло у "Грузинской мечты" всего 16 мест из 35. Столько же - у "Нацдвижения".
Еще три мандата у партии экс-премьера Гахария "Для Грузии", и в итоге эти голоса будут решающими при будущих голосованиях в городском совете.

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