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Германия передала Грузии препараты для лечения тяжелых ковид-пациентов
Германия передала Грузии препараты для лечения тяжелых ковид-пациентов
В Грузии в последнее время фиксируется высокая смертность среди инфицированных COVID-19 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T15:49+0400
2021-11-01T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Грузия получила от правительства Германии более трех тысяч доз препаратов для лечения инфицированных коронавирусом пациентов – казиривимаба и имдевимаба, сообщает Минздрав.Казиривимаб и имдевимаб созданы на основе двух моноклональных антител, которые при совместном использовании связываются со спайковым белком SARS-CoV-2, блокируя способность вируса инфицировать клетки.Вакцина от гриппа защитит и от коронавируса – Чхаидзе>>По словам посла Германии в Грузии Хуберта Книрша, этот препарат предназначен для лечения тяжелых ковид-пациентов."Я рад, что мы доставили нашим грузинским партнерам 3 тысячи доз высококачественных препаратов. Это результат успешного сотрудничества между правительствами Германии и Грузии. Этот препарат предназначен для пациентов, инфицированных коронавирусом, у которых заболевание протекает в сложных формах", – сказал Хуберт Книрш. При этом он напомнил жителям Грузии, о важности вакцинации от коронавируса в борьбе с пандемией.По данным Минздрава, казиривимаб и имдевимаб производятся фармацевтической компанией Roche. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование препарата для лечения пациентов, инфицированных Covid-19. Это лекарство широко используется в США, Великобритании, Японии, странах-членах ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, германия, коронавирус covid-19
Германия передала Грузии препараты для лечения тяжелых ковид-пациентов
15:49 01.11.2021 (обновлено: 16:29 01.11.2021)
В Грузии в последнее время фиксируется высокая смертность среди инфицированных COVID-19
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik.
Грузия получила от правительства Германии более трех тысяч доз препаратов для лечения инфицированных коронавирусом пациентов – казиривимаба и имдевимаба, сообщает
Минздрав.
Казиривимаб и имдевимаб созданы на основе двух моноклональных антител, которые при совместном использовании связываются со спайковым белком SARS-CoV-2, блокируя способность вируса инфицировать клетки.
"В Грузии уже подготовлен протокол, согласно которому наши пациенты будут получать моноклональные антитела, и я уверена, что это значительно улучшит качество лечения", – сказала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По словам посла Германии в Грузии Хуберта Книрша, этот препарат предназначен для лечения тяжелых ковид-пациентов.
"Я рад, что мы доставили нашим грузинским партнерам 3 тысячи доз высококачественных препаратов. Это результат успешного сотрудничества между правительствами Германии и Грузии. Этот препарат предназначен для пациентов, инфицированных коронавирусом, у которых заболевание протекает в сложных формах", – сказал Хуберт Книрш.
При этом он напомнил жителям Грузии, о важности вакцинации от коронавируса в борьбе с пандемией.
По данным Минздрава, казиривимаб и имдевимаб производятся фармацевтической компанией Roche. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование препарата для лечения пациентов, инфицированных Covid-19. Это лекарство широко используется в США, Великобритании, Японии, странах-членах ЕС.
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