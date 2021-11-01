https://sputnik-georgia.ru/20211101/germaniya-peredala-gruzii-preparaty-dlya-lecheniya-tyazhelykh-kovid-patsientov-261689613.html

Германия передала Грузии препараты для лечения тяжелых ковид-пациентов

Германия передала Грузии препараты для лечения тяжелых ковид-пациентов

В Грузии в последнее время фиксируется высокая смертность среди инфицированных COVID-19 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T15:49+0400

2021-11-01T15:49+0400

2021-11-01T16:29+0400

пятая волна

новости

грузия

германия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/01/261689044_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_465573a5bcab82c5f76dcec65ec00332.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Грузия получила от правительства Германии более трех тысяч доз препаратов для лечения инфицированных коронавирусом пациентов – казиривимаба и имдевимаба, сообщает Минздрав.Казиривимаб и имдевимаб созданы на основе двух моноклональных антител, которые при совместном использовании связываются со спайковым белком SARS-CoV-2, блокируя способность вируса инфицировать клетки.Вакцина от гриппа защитит и от коронавируса – Чхаидзе>>По словам посла Германии в Грузии Хуберта Книрша, этот препарат предназначен для лечения тяжелых ковид-пациентов."Я рад, что мы доставили нашим грузинским партнерам 3 тысячи доз высококачественных препаратов. Это результат успешного сотрудничества между правительствами Германии и Грузии. Этот препарат предназначен для пациентов, инфицированных коронавирусом, у которых заболевание протекает в сложных формах", – сказал Хуберт Книрш. При этом он напомнил жителям Грузии, о важности вакцинации от коронавируса в борьбе с пандемией.По данным Минздрава, казиривимаб и имдевимаб производятся фармацевтической компанией Roche. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование препарата для лечения пациентов, инфицированных Covid-19. Это лекарство широко используется в США, Великобритании, Японии, странах-членах ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211028/marafon-vaktsinatsii-v-gruzii-ot-koronavirusa-privity-2500-chelovek-261573035.html

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, германия, коронавирус covid-19