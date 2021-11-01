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Массовая драка на востоке Грузии: среди пострадавших оказались и полицейские

Массовая драка на востоке Грузии: среди пострадавших оказались и полицейские

Драка с участие около 15 нетрезвых мужчин произошла в селе Караджала в Кахети 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. По массовой драке в селе Караджала Телавского района, в которой пострадали не только участники, но и полицейские, МВД Грузии возбудило уголовное дело сразу по двум статьям УК – насилие и неповиновение полиции, сообщает министерство внутренних дел.По информации ведомства, полицейский экипаж наткнулся на массовую драку во время патрулирования в селе Караджала. Полицейские попытались утихомирить и призвать к порядку около 15 человек, большинство которых были в нетрезвом состоянии, но остановить драку не смогли.В Грузии у иностранцев пытались "отжать" земельный участок стоимостью более 4 млн лари>>Для нейтрализации ситуации на место были вызваны дополнительные дежурные группы полиции. Но участников драки не остановило и появление дополнительных полицейских сил.Как говорится в сообщении, наоборот, одна из сторон стала проявлять агрессию в отношении полицейских и начала оскорблять правоохранителей как словесно, так и физически. В результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе и полицейские.Трех пострадавших участников драки пришлось отправить в телавскую реферальную больницу.Еще один пострадавший с повреждениями на лице явился в клинику сам.Как сообщили СМИ, все пострадавшие – жители села Караджала. У двоих наблюдаются внешние повреждения, еще у одного закрытая травма грудной клетки. По данным медиков, их состояние удовлетворительное, некоторые уже выписаны домой.В МВД отметили, что проводятся следственные и процессуальные действия для выявлению зачинщиков конфликта.К этому времени никто не задержан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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