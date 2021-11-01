https://sputnik-georgia.ru/20211101/prokuratura-gruzii-nazvala-rassledovanie-oppozitsionnogo-telekanala-dezinformatsiey-261701814.html
Прокуратура Грузии назвала расследование оппозиционного телеканала дезинформацией
Прокуратура Грузии назвала расследование оппозиционного телеканала дезинформацией
По мнению прокуратуры, одной из причин ложной информации является попытка преуменьшить значение успешной спецоперации 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T20:30+0400
2021-11-01T20:30+0400
2021-11-01T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии назвала дезинформацией сюжет о покровительстве властями Грузии колл-центра, уличенного в преступлении международного масштаба, вышедший в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".О раскрытии международного преступления и завершении расследования, длившегося с 2015 года, следственные службы Германии и Грузии сообщили неделю назад. Уже 27 октября подробности сообщил Eurojust.За несколько дней до второго тура местных выборов оппозиционный телеканал "Мтавари архи" заявил на основании своего расследования, что за всей преступной схемой стоят представители правящей силы.Транснациональное преступление с политическим окрасом - Грузия в центре внимания >>Гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия утверждает, что вышеупомянутым колл-центрам в Грузии покровительствовали представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и они же получали свою долю для нужд партии."Целью распространенной телекомпанией дезинформации является, с одной стороны, дискредитация прокуратуры Грузии и намеренное введение общественности в заблуждение, а с другой - попытка преуменьшить значение успешной спецоперации", - говорится в заявлении прокуратуры.В ведомстве подчеркивают, что "информация, изложенная в программе, является ложью и не соответствует действительности".Грузино-немецкая спецоперация: семь человек задержаны за многомиллионное мошенничество >>Следствие показало, что группа мошенников из Грузии и Израиля учредила несколько компаний, которые управляли онлайн-платформами. Они создавали видимость, что получают высокую прибыль от инвестиций в финансовые ценные бумаги, акции, товарные активы, валюты и криптовалюты.На базе фиктивных онлайн-компаний мошенники, по версии следствия, создали т.н. колл-центры, операторы которых обзванивали иностранцев в Европе и убеждали принять участие в торгах. На самом деле никаких торгов не проводилось, а мошенники присваивали деньги себе.По делу задержаны 11 человек, из них семь в Грузии, а остальные в Израиле. У них изъяли полученные в результате мошенничества недвижимость, роскошные автомобили, телефоны и наличность.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, происшествия, новости, грузия, генеральная прокуратура грузии
Прокуратура Грузии назвала расследование оппозиционного телеканала дезинформацией
20:30 01.11.2021 (обновлено: 22:10 01.11.2021)
По мнению прокуратуры, одной из причин ложной информации является попытка преуменьшить значение успешной спецоперации
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik.
Прокуратура Грузии назвала
дезинформацией сюжет о покровительстве властями Грузии колл-центра, уличенного в преступлении международного масштаба, вышедший в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".
О раскрытии международного преступления и завершении расследования, длившегося с 2015 года, следственные службы Германии и Грузии сообщили неделю назад. Уже 27 октября подробности сообщил Eurojust.
За несколько дней до второго тура местных выборов оппозиционный телеканал "Мтавари архи" заявил на основании своего расследования, что за всей преступной схемой стоят представители правящей силы.
Гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия утверждает, что вышеупомянутым колл-центрам в Грузии покровительствовали представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и они же получали свою долю для нужд партии.
"Целью распространенной телекомпанией дезинформации является, с одной стороны, дискредитация прокуратуры Грузии и намеренное введение общественности в заблуждение, а с другой - попытка преуменьшить значение успешной спецоперации", - говорится в заявлении прокуратуры.
В ведомстве подчеркивают, что "информация, изложенная в программе, является ложью и не соответствует действительности".
Следствие показало, что группа мошенников из Грузии и Израиля учредила несколько компаний, которые управляли онлайн-платформами. Они создавали видимость, что получают высокую прибыль от инвестиций в финансовые ценные бумаги, акции, товарные активы, валюты и криптовалюты.
На базе фиктивных онлайн-компаний мошенники, по версии следствия, создали т.н. колл-центры, операторы которых обзванивали иностранцев в Европе и убеждали принять участие в торгах. На самом деле никаких торгов не проводилось, а мошенники присваивали деньги себе.
По делу задержаны 11 человек, из них семь в Грузии, а остальные в Израиле. У них изъяли полученные в результате мошенничества недвижимость, роскошные автомобили, телефоны и наличность.
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