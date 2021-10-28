https://sputnik-georgia.ru/20211028/transnatsionalnoe-prestuplenie-s-politicheskim-okrasom---gruziya-v-tsentre-vnimaniya-261577009.html

Транснациональное преступление с политическим окрасом - Грузия в центре внимания

Транснациональное преступление с политическим окрасом - Грузия в центре внимания

Оппозиционный телеканал обвинил власти Грузии в покровительстве колл-центрам, уличенным в преступлении международного масштаба 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T20:08+0400

2021-10-28T20:08+0400

2021-10-28T20:16+0400

новости

грузия

ираклий гарибашвили

ника гварамия

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259465766_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_8fd9485d8b977cd6a570cd6c70aeea7e.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. История с международной преступной схемой на несколько десятков миллионов евро, в которой оказались замешаны граждане Грузии, получила в стране политический окрас.За несколько дней до второго тура местных выборов, который может поменять политическую картину в стране, оппозиционный телеканал "Мтавари архи" заявил на основании своего расследования, что за всей преступной схемой стоят представители правящей силы.Глава ЦИК Грузии обратился к населению перед вторым туром выборов>>О раскрытии международного преступления и завершении расследования, длившегося с 2015 года, следственные службы Германии и Грузии сообщили неделю назад. Уже 27 октября подробности сообщил уже Eurojust.Следствие показало, что группа мошенников из Грузии и Израиля учредила несколько компаний, которые управляли онлайн-платформами. Они создавали видимость, что получают высокую прибыль от инвестиций в финансовые ценные бумаги, акции, товарные активы, валюты и криптовалюты.На базе фиктивных онлайн-компаний мошенники, по версии следствия, создали т.н. колл-центры, операторы которых обзванивали иностранцев в Европе и убеждали принять участие в торгах. На самом деле никаких торгов не проводилось, а мошенники присваивали деньги себе.Следствие установило, что для отмывания денег мошенники использовали счета в иностранных банках, а после переводили их обратно на собственные счета, в том числе в Грузии. В Грузии эти деньги легализировались как оплата за услуги в фиктивных компаниях.По делу задержаны 11 человек, из них семь в Грузии, а остальные в Израиле. У них изъяли полученные в результате мошенничества недвижимость, роскошные автомобили, телефоны и наличность.Каладзе VS Мелия: самые интересные факты о претендентах на пост мэра Тбилиси>>Гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия утверждает, что вышеупомянутым колл-центрам в Грузии покровительствовали представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и они же получали свою долю для нужд партии.Реакция властей не заставила себя долго ждать. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил в этом международном преступлении Давида Кезерашвили - гражданина Израиля, покровительствующего грузинской оппозиции и финансирующего один из оппозиционных телеканалов "Формула", в прошлом экс-министра обороны Грузии.Минобороны Грузии подает в суд на бывшего министра>>Имя Кезерашвили не фигурирует ни в одном из заявлений международных следственных организаций или прокуратуры Грузии. При этом, сам Кезерашвили пока никак не комментировал обвинения в свой адрес.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211021/gruzino-nemetskaya-spetsoperatsiya-sem-chelovek-zaderzhany-za-mnogomillionnoe-moshennichestvo-261360303.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, ираклий гарибашвили, ника гварамия, преступность в грузии