Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211101/sleduyte-primeru-khazaradze---saakashvili-prizyvaet-oppozitsiyu-uyti-iz-parlamenta-261695088.html
Саакашвили из тюрьмы призвал оппозицию уйти из парламента
Саакашвили из тюрьмы призвал оппозицию уйти из парламента
Саакашвили призвал оппозиционных депутатов парламента Грузии последовать примеру Мамуки Хазардзе 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T16:35+0400
2021-11-01T17:28+0400
политика
новости
грузия
парламент грузии
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249693118_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8da49d51cd1f5887d477966a71062252.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает оппозицию отказаться от депутатских мандатов и уйти из парламента.Очередное письмо Саакашвили из руставской тюрьмы №12 прочитал его адвокат Ника Гварамия.Бурджанадзе призвала Запад поддержать грузинскую оппозицию&gt;&gt;В своем послании третий президент Грузии призывает соратников последовать примеру лидера партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, который на акции оппозиции 31 октября объявил о своем выходе из парламента. Политик решил продолжить борьбу, присоединившись к уличным акциям оппозиции.Как пишет экс-президент, "парламент уже потерял функцию правительственной платформы и не в состоянии принимать ни одно решение".По его мнению, какое либо сотрудничество с властями - это затягивание времени, что в интересах правящей партии. Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Сам Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 32-й день в руставской тюрьме №12.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211031/o-vyborakh-golodovke-saakashvili-i-perspektivakh-gakhariya---ekspert-otsenil-situatsiyu-v-gruzii-261665781.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249693118_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ff6fb6b78662689ef9aea7ed1e0ce120.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, парламент грузии, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили из тюрьмы призвал оппозицию уйти из парламента

16:35 01.11.2021 (обновлено: 17:28 01.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Саакашвили призвал оппозиционных депутатов парламента Грузии последовать примеру Мамуки Хазардзе
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает оппозицию отказаться от депутатских мандатов и уйти из парламента.
Очередное письмо Саакашвили из руставской тюрьмы №12 прочитал его адвокат Ника Гварамия.
Бурджанадзе призвала Запад поддержать грузинскую оппозицию>>
В своем послании третий президент Грузии призывает соратников последовать примеру лидера партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, который на акции оппозиции 31 октября объявил о своем выходе из парламента. Политик решил продолжить борьбу, присоединившись к уличным акциям оппозиции.

"Жду не дождусь, когда вы присоединитесь....", - написал Саакашвили, призывая оставить правящую партию в парламенте "один на один с собой"

Как пишет экс-президент, "парламент уже потерял функцию правительственной платформы и не в состоянии принимать ни одно решение".
Акция протеста оппозиции на батумском бульваре 23 октября - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии
Вчера, 16:48
По его мнению, какое либо сотрудничество с властями - это затягивание времени, что в интересах правящей партии.
Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.
Сам Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 32-й день в руставской тюрьме №12.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:09"Вакцина" стала словом года по версии Оксфордского словаря
17:00Он похудел на 20 килограммов и выглядит ужасно - Лиза Ясько об экс-президенте Грузии
16:35Саакашвили из тюрьмы призвал оппозицию уйти из парламента
16:21"Хорошо организованные, но... " - США оценили выборы в Грузии
16:06В Тбилиси пройдет концерт симфонической музыки "Энигма"
15:49Германия передала Грузии препараты для лечения тяжелых ковид-пациентов
15:36В Тбилиси убили иностранку
15:34Грузино-российский фильм "Джонджоли" наградили в Германии
15:19Флагманский корабль ВМС США направился в Черное море
15:10Акция в поддержку Саакашвили в Кутаиси: задержаны четыре человека
15:04Джен Псаки заразилась коронавирусом
14:49Лавров рассказал о попытках НАТО научить Россию жить
14:35Вакцина от гриппа защитит и от коронавируса – Чхаидзе
14:26Массовая драка на востоке Грузии: среди пострадавших оказались и полицейские
13:49Граждане Армении хотели ввезти в Грузию контрабандное золото
12:47В российский проект "Голос" прошли еще два грузина – ВИДЕО
12:18"Динамо" Тбилиси крупно победило и вплотную приблизилось к "Динамо" Батуми
12:03Как защититься от хищения денег с бесконтактной карты? Мнение эксперта
11:48Ковид-статистика Грузии: Тбилиси, Имерети, Кахети лидируют по числу новых случаев
11:33Бурджанадзе призвала Запад поддержать грузинскую оппозицию