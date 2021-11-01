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Саакашвили из тюрьмы призвал оппозицию уйти из парламента
Саакашвили из тюрьмы призвал оппозицию уйти из парламента
Саакашвили призвал оппозиционных депутатов парламента Грузии последовать примеру Мамуки Хазардзе 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T16:35+0400
2021-11-01T16:35+0400
2021-11-01T17:28+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает оппозицию отказаться от депутатских мандатов и уйти из парламента.Очередное письмо Саакашвили из руставской тюрьмы №12 прочитал его адвокат Ника Гварамия.Бурджанадзе призвала Запад поддержать грузинскую оппозицию>>В своем послании третий президент Грузии призывает соратников последовать примеру лидера партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, который на акции оппозиции 31 октября объявил о своем выходе из парламента. Политик решил продолжить борьбу, присоединившись к уличным акциям оппозиции.Как пишет экс-президент, "парламент уже потерял функцию правительственной платформы и не в состоянии принимать ни одно решение".По его мнению, какое либо сотрудничество с властями - это затягивание времени, что в интересах правящей партии. Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Сам Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 32-й день в руставской тюрьме №12.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211031/o-vyborakh-golodovke-saakashvili-i-perspektivakh-gakhariya---ekspert-otsenil-situatsiyu-v-gruzii-261665781.html
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политика, новости, грузия, парламент грузии, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили из тюрьмы призвал оппозицию уйти из парламента
16:35 01.11.2021 (обновлено: 17:28 01.11.2021)
Саакашвили призвал оппозиционных депутатов парламента Грузии последовать примеру Мамуки Хазардзе
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает оппозицию отказаться от депутатских мандатов и уйти из парламента.
Очередное письмо Саакашвили из руставской тюрьмы №12 прочитал его адвокат Ника Гварамия.
В своем послании третий президент Грузии призывает соратников последовать примеру лидера партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, который на акции оппозиции 31 октября объявил о своем выходе из парламента. Политик решил продолжить борьбу, присоединившись к уличным акциям оппозиции.
"Жду не дождусь, когда вы присоединитесь....", - написал Саакашвили, призывая оставить правящую партию в парламенте "один на один с собой"
Как пишет экс-президент, "парламент уже потерял функцию правительственной платформы и не в состоянии принимать ни одно решение".
По его мнению, какое либо сотрудничество с властями - это затягивание времени, что в интересах правящей партии.
Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.
Сам Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 32-й день в руставской тюрьме №12.
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