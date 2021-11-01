https://sputnik-georgia.ru/20211101/sleduyte-primeru-khazaradze---saakashvili-prizyvaet-oppozitsiyu-uyti-iz-parlamenta-261695088.html

Саакашвили из тюрьмы призвал оппозицию уйти из парламента

Саакашвили из тюрьмы призвал оппозицию уйти из парламента

Саакашвили призвал оппозиционных депутатов парламента Грузии последовать примеру Мамуки Хазардзе 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T16:35+0400

2021-11-01T16:35+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает оппозицию отказаться от депутатских мандатов и уйти из парламента.Очередное письмо Саакашвили из руставской тюрьмы №12 прочитал его адвокат Ника Гварамия.Бурджанадзе призвала Запад поддержать грузинскую оппозицию>>В своем послании третий президент Грузии призывает соратников последовать примеру лидера партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, который на акции оппозиции 31 октября объявил о своем выходе из парламента. Политик решил продолжить борьбу, присоединившись к уличным акциям оппозиции.Как пишет экс-президент, "парламент уже потерял функцию правительственной платформы и не в состоянии принимать ни одно решение".По его мнению, какое либо сотрудничество с властями - это затягивание времени, что в интересах правящей партии. Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Сам Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 32-й день в руставской тюрьме №12.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211031/o-vyborakh-golodovke-saakashvili-i-perspektivakh-gakhariya---ekspert-otsenil-situatsiyu-v-gruzii-261665781.html

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политика, новости, грузия, парламент грузии, возвращение и арест саакашвили