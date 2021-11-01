https://sputnik-georgia.ru/20211101/burdzhanadze-prizvala-zapad-podderzhat-gruzinskuyu-oppozitsiyu-261682707.html

Бурджанадзе призвала Запад поддержать грузинскую оппозицию

Бурджанадзе призвала Запад поддержать грузинскую оппозицию

Оппозиционный политик также указала на двойные стандарты западных партнеров 01.11.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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второй тур местных выборов 2021 в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии и лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе призвала западных партнеров страны поддержать оппозицию, которая утверждает, что выборы были сфальсифицированы.О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии>>В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур выборов. Граждане выбирали мэров 20 крупных городов и муниципалитетов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.Политик также указала на двойные стандарты западных партнеров."При всем моем уважении к западным коллегам, но, извините меня, не кажется, что получается двойной стандарт? В Беларуси выборы фальсифицировали, а в Грузии – нет? Что еще должно произойти?.. Это не были выборы, и все должно быть названо своими именами", – отметила Бурджанадзе.БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы>>Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.В понедельник ЦИК Грузии намерен пересчитать результаты голосования на 196 избирательных участках.* – правящее в Афганистане движение, признанное террористическим в России и других странахЧитайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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