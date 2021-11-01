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Бурджанадзе призвала Запад поддержать грузинскую оппозицию
Бурджанадзе призвала Запад поддержать грузинскую оппозицию
Оппозиционный политик также указала на двойные стандарты западных партнеров 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T11:33+0400
2021-11-01T11:33+0400
2021-11-01T11:34+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
нино бурджанадзе
местные выборы
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второй тур местных выборов 2021 в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии и лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе призвала западных партнеров страны поддержать оппозицию, которая утверждает, что выборы были сфальсифицированы.О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии>>В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур выборов. Граждане выбирали мэров 20 крупных городов и муниципалитетов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.Политик также указала на двойные стандарты западных партнеров."При всем моем уважении к западным коллегам, но, извините меня, не кажется, что получается двойной стандарт? В Беларуси выборы фальсифицировали, а в Грузии – нет? Что еще должно произойти?.. Это не были выборы, и все должно быть названо своими именами", – отметила Бурджанадзе.БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы>>Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.В понедельник ЦИК Грузии намерен пересчитать результаты голосования на 196 избирательных участках.* – правящее в Афганистане движение, признанное террористическим в России и других странахЧитайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, нино бурджанадзе, местные выборы, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии
Бурджанадзе призвала Запад поддержать грузинскую оппозицию
11:33 01.11.2021 (обновлено: 11:34 01.11.2021)
Оппозиционный политик также указала на двойные стандарты западных партнеров
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии и лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе призвала западных партнеров страны поддержать оппозицию, которая утверждает, что выборы были сфальсифицированы.
В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур выборов. Граждане выбирали мэров 20 крупных городов и муниципалитетов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
"Я хочу обратиться к нашим европейским друзьям. Здесь есть посольства, и все на все смотрят. Хочу обратиться к ним и сказать: друзья, нам нужна ваша помощь сейчас. Мы вообще не хотим революции, но если произойдет революция, если мы сменим власть и придем к власти, то тогда они буду с нами разговаривать. Они и с Талибаном* разговаривают, поскольку они пришли к власти и говорят, что мы вынуждены с ними разговаривать… Нам нужна очень четкая помощь сейчас", – заявила Бурджанадзе.
Политик также указала на двойные стандарты западных партнеров.
"При всем моем уважении к западным коллегам, но, извините меня, не кажется, что получается двойной стандарт? В Беларуси выборы фальсифицировали, а в Грузии – нет? Что еще должно произойти?.. Это не были выборы, и все должно быть названо своими именами", – отметила Бурджанадзе.
Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.
В понедельник ЦИК Грузии намерен пересчитать результаты голосования на 196 избирательных участках.
* – правящее в Афганистане движение, признанное террористическим в России и других странах
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