https://sputnik-georgia.ru/20211101/vecher-khoreografii-dzhordzha-balanchina-proydet-v-tbilisi-261696846.html

Вечер хореографии Джорджа Баланчина пройдет в Тбилиси

Вечер хореографии Джорджа Баланчина пройдет в Тбилиси

Театр приглашает на вечер хореографии культового танцовщика и балетмейстера 01.11.2021, Sputnik Грузия

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балет

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Вечер хореографии знаменитого Джорджа Баланчина состоится на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 20 ноября. На сцене покажут одноактные балеты "Кончерто Барокко" на музыку Баха, "Серенада" (композитор Игорь Стравинский) и "Аполлон Мусагет" (Петр Чайковский). Балетмейстеры постановок — Барт Кук, Мария Калегар и Бен Хайс. Музыкальное сопровождение принадлежит оркестру Тбилисского театра оперы и балета.Международный день балета: топ-5 восходящих звезд грузинской школы >>>Джордж Баланчин (при рождении Георгий Мелитонович Баланчивадзе) положил начало американскому балету и современному неоклассическому балетному искусству в целом. Родился в Санкт-Петербурге в 1904 году. В девятилетнем возрасте поступил в балетную школу при Императорском театре. В 1921 году его приняли в труппу Ленинградского Академического театра оперы и балета (Мариинка).В 1925-1929 годах Баланчин был балетмейстером труппы Сергея Дягилева ("Песнь соловья" Игоря Стравинского, 1925; "Блудный сын" Сергея Прокофьева, 1929) в Париже. В 1935 году в Нью-Йорке Баланчин организовал труппу "Американский балет" (с 1948 "Нью-Йоркский городской балет"), где поставил около 150 балетов.Баланчин одним из первых создавал балеты на музыку, не предназначенную для танца, – сонаты, концерты и симфонии, сюжет в них отсутствовал."Два грузина совершили в балете дикую революцию" - Цискаридзе о Баланчине и Чабукиани >>>Сам балетмейстер считал, что сюжет в балете совершенно не важен, главное лишь музыка и само движение: "Нужно отбросить сюжет, обойтись без декораций и пышных костюмов. Тело танцовщика — его главный инструмент, его должно быть видно. Вместо декораций — смена света… То есть танец выражает все с помощью только лишь музыки".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский театр оперы и балета , джордж баланчин, балет