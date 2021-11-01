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Вот-вот родит: Серябкина призналась, что ничего не купила своему ребенку

Вот-вот родит: Серябкина призналась, что ничего не купила своему ребенку

Беременная певица поделилась своими планами на будущее и удивила всех поклонников 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T14:20+0400

2021-11-01T14:20+0400

2021-11-01T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина удивила поклонников – беременная певица призналась, что не подготовилась к рождению первенца. Будущие мамы заранее готовятся к появлению малышей на свет. Но вот Серябкина, беременная от бизнесмена грузинского происхождения, не из их числа. Недавно 36-летняя звезда дала новое интервью на канале Fametime, где призналась, что еще ничего не купила для ребенка. "Приеду домой и буду заниматься. У меня есть две подруги – Катя Кищук и Кети Топурия, с которыми я обсуждаю эту тему. Не могу сказать, что ничего не понимаю, читаю что-то. Но не схожу с ума", – заявила артистка и подчеркнула, что не относит себя к "я ж матерям". Серябкина также добавила, что не собирается рожать за границей, так как доверяет российским медикам. Но артистка не уверена, что будет жить в Москве, ведь у семьи ее мужа есть недвижимость в Вене.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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