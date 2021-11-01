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https://sputnik-georgia.ru/20211101/vot-vot-rodit-seryabkina-priznalas-chto-nichego-ne-kupila-svoemu-rebenku---261687380.html
Вот-вот родит: Серябкина призналась, что ничего не купила своему ребенку
Вот-вот родит: Серябкина призналась, что ничего не купила своему ребенку
Беременная певица поделилась своими планами на будущее и удивила всех поклонников 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T14:20+0400
2021-11-01T14:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
беременность
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина удивила поклонников – беременная певица призналась, что не подготовилась к рождению первенца. Будущие мамы заранее готовятся к появлению малышей на свет. Но вот Серябкина, беременная от бизнесмена грузинского происхождения, не из их числа. Недавно 36-летняя звезда дала новое интервью на канале Fametime, где призналась, что еще ничего не купила для ребенка. "Приеду домой и буду заниматься. У меня есть две подруги – Катя Кищук и Кети Топурия, с которыми я обсуждаю эту тему. Не могу сказать, что ничего не понимаю, читаю что-то. Но не схожу с ума", – заявила артистка и подчеркнула, что не относит себя к "я ж матерям". Серябкина также добавила, что не собирается рожать за границей, так как доверяет российским медикам. Но артистка не уверена, что будет жить в Москве, ведь у семьи ее мужа есть недвижимость в Вене.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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беременность, российский шоу-бизнес

Вот-вот родит: Серябкина призналась, что ничего не купила своему ребенку

14:20 01.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Серябкина на музыкальной премии "Жара Music Awards"
Певица Ольга Серябкина на музыкальной премии Жара Music Awards - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Беременная певица поделилась своими планами на будущее и удивила всех поклонников
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина удивила поклонников – беременная певица призналась, что не подготовилась к рождению первенца.
Будущие мамы заранее готовятся к появлению малышей на свет. Но вот Серябкина, беременная от бизнесмена грузинского происхождения, не из их числа. Недавно 36-летняя звезда дала новое интервью на канале Fametime, где призналась, что еще ничего не купила для ребенка.
"Приеду домой и буду заниматься. У меня есть две подруги – Катя Кищук и Кети Топурия, с которыми я обсуждаю эту тему. Не могу сказать, что ничего не понимаю, читаю что-то. Но не схожу с ума", – заявила артистка и подчеркнула, что не относит себя к "я ж матерям".
Серябкина также добавила, что не собирается рожать за границей, так как доверяет российским медикам. Но артистка не уверена, что будет жить в Москве, ведь у семьи ее мужа есть недвижимость в Вене.
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