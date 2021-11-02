https://sputnik-georgia.ru/20211102/budet-li-shans-u-melkikh-partiy-spory-vokrug-popravok-v-konstitutsiyu-gruzii-prodolzhayutsya-261724190.html

Будет ли шанс у мелких партий? Споры вокруг поправок в Конституцию Грузии продолжаются

Будет ли шанс у мелких партий? Споры вокруг поправок в Конституцию Грузии продолжаются

В правящей партии не исключают, что парламент может не принять конституционные поправки 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T15:48+0400

2021-11-02T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Парламентское большинство Грузии обсуждает вопрос целесообразности снижения проходного барьера к парламентским выборам 2024 года.По Конституции Грузии, проходной барьер для партий в 2024 году будет 5%. Однако еще до выборов в органы местной власти, парламент Грузии принял в первом чтении поправки о его снижении до 2% на время двух последующих парламентских выборов.Конституционные поправки в Грузии могут сорваться: что происходит в парламенте?>>Сейчас, после выборов в органы местной власти и возможного отказа оппозиции от своих депутатских мандатов, правящая сила задумалась, стоит ли снижать барьер и принимать поправки в Конституцию в двух окончательных чтениях.При этом он отметил, что даже если поправки не будут приняты, демократическому развитию Грузии это не помешает."Пропорциональная система с 5-процентным барьером, которая будет задействована с 2024 года, полностью легитимна и правильная", – сказал Кобахидзе.Кому нужен низкий барьерЕсли смотреть на результаты последних выборов, то низкий барьер не нужен ни правящей силе "Грузинская мечта", ни ее главному конкуренту – партии "Единое национальное движение".У этих двух партий достаточно ресурсов и сторонников даже сейчас, чтобы преодолеть этот барьер.Еще одна партия, которая теоретически имеет шанс попасть в парламент – это партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", которая спустя четыре месяца после создания получила на местных выборах 7,8%.Гораздо хуже положение других партий Грузии. Согласно итогам последних выборов, более 2% голосов смогла набрать только одна партия – "Лело для Грузии".Рейтинг остальных партий, а в последнем бюллетене их было 31 на любой вкус и цвет, колеблется от 0,1 до 1,6%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/khorosho-organizovannye-no----ssha-otsenili-vybory-v-gruzii-261693978.html

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