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https://sputnik-georgia.ru/20211102/konstitutsionnye-popravki-v-gruzii-mogut-sorvatsya-chto-proiskhodit-v-parlamente-261718080.html
Конституционные поправки в Грузии могут сорваться: что происходит в парламенте?
Конституционные поправки в Грузии могут сорваться: что происходит в парламенте?
Поправки к Конституции принимаются при наличии не менее 113 голосов депутатов 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T14:16+0400
2021-11-02T14:18+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
парламент грузии
мамука хазарадзе
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Парламент Грузии может провалить проект поправок в Конституцию, предусматривающий изменения в избирательной системе, если законодательный орган покинут 37 депутатов.Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы. На фоне анонсированных массовых уличных акций, оппозиционные депутаты один за другим начали заявлять об отказе от своих мандатов, правда, пока никто официально не обращался в парламент. БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы&gt;&gt;У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 84 депутата в парламента. Для принятия поправок в Конституцию необходимо не менее 112 голосов (3/4 списочного состава), так как в настоящее время парламент Грузии представлен 149 депутатами. У оппозиции в парламенте 65 мест, почти половина из которых у "Единого национального движения" (31 депутат). Об отказе от своих мандатов уже сделали заявления трое депутатов "Нацдвижения" – Анна Цитлидзе, Нона Мамулашвили и Леван Варшаломидзе, а также лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и лидер партии "Гирчи – Больше Свободы" Зураб Джапаридзе.Последуют ли их примеру остальные оппозиционеры – пока не известно. Между тем, на днях голодающий в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, основатель "Нацдвижения", призвал всех оппозиционных депутатов покинуть парламент. Конституционные измененияПарламент Грузии 7 сентября единогласно 126 голосами "за" принял в первом чтении проект поправок в Конституцию страны.Поправки предусматривают снижение проходного барьера на выборах в парламент двух следующих созывов до 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей Конституции. При этом сохраняется принцип проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.Проект поправок в Конституцию был представлен на голосование без пункта, предусматривающего избрание генерального прокурора 3/5 полного состава парламента.Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.Предметом дискуссии остаются правила избрания Генерального прокурора.Проект конституционных поправок является инициативой 91 депутата. Его представил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/parlament-gruzii-prinyal-novyy-proekt-popravok-v-konstitutsiyu-259400591.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, парламент грузии, мамука хазарадзе

Конституционные поправки в Грузии могут сорваться: что происходит в парламенте?

14:16 02.11.2021 (обновлено: 14:18 02.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Поправки к Конституции принимаются при наличии не менее 113 голосов депутатов
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Парламент Грузии может провалить проект поправок в Конституцию, предусматривающий изменения в избирательной системе, если законодательный орган покинут 37 депутатов.
Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы. На фоне анонсированных массовых уличных акций, оппозиционные депутаты один за другим начали заявлять об отказе от своих мандатов, правда, пока никто официально не обращался в парламент.
БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы>>
У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 84 депутата в парламента. Для принятия поправок в Конституцию необходимо не менее 112 голосов (3/4 списочного состава), так как в настоящее время парламент Грузии представлен 149 депутатами.
У оппозиции в парламенте 65 мест, почти половина из которых у "Единого национального движения" (31 депутат). Об отказе от своих мандатов уже сделали заявления трое депутатов "Нацдвижения" – Анна Цитлидзе, Нона Мамулашвили и Леван Варшаломидзе, а также лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и лидер партии "Гирчи – Больше Свободы" Зураб Джапаридзе.
Последуют ли их примеру остальные оппозиционеры – пока не известно. Между тем, на днях голодающий в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, основатель "Нацдвижения", призвал всех оппозиционных депутатов покинуть парламент.

Конституционные изменения

Парламент Грузии 7 сентября единогласно 126 голосами "за" принял в первом чтении проект поправок в Конституцию страны.
Поправки предусматривают снижение проходного барьера на выборах в парламент двух следующих созывов до 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей Конституции. При этом сохраняется принцип проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.
Проект поправок в Конституцию был представлен на голосование без пункта, предусматривающего избрание генерального прокурора 3/5 полного состава парламента.
Парламент Грузии. Депутаты. Осенняя сессия - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
Парламент Грузии принял новый проект поправок в Конституцию
7 сентября, 23:03
Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.
Предметом дискуссии остаются правила избрания Генерального прокурора.
Проект конституционных поправок является инициативой 91 депутата. Его представил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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