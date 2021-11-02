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https://sputnik-georgia.ru/20211102/dava-priznalsya-v-lyubvi-mari-kraymbreri-261727190.html
Дава признался в любви Мари Краймбрери
Дава признался в любви Мари Краймбрери
После громкого романа с Ольгой Бузовой Дава стал знаменит и, похоже, уже нашел новую избранницу 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T16:55+0400
2021-11-02T16:55+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
давид манукян (дава)
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российский блогер и исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, признался в любви певице Мари Краймбрери и уже пригласил ее не свидание.Дава принял участие в проекте "Дуэты" на канале "Россия 1", где звезды поют друг с другом, не видя своего "напарника". Зеркальная стена опускается ближе к концу выступления.Так, Дава, увидев Мари на сцене, обрадовался не на шутку, обнял девушку и даже пригласил на танец.Артист остался под впечатлением и намерен добиваться расположения девушки, ведь в Instagram он обратился к подписчикам, чтобы быстрее добиться цели."Кажется, я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: "Иди с Давидом на свидание", — написал Манукян в личном блоге, сопроводив пост многочисленными смайлами в виде сердца.Сами же поклонники оказались довольны дуэтом, отмечая, что он вышел очень милым и трогательным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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давид манукян (дава), российский шоу-бизнес

Дава признался в любви Мари Краймбрери

16:55 02.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкДавид Манукян (Дава). Открытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Давид Манукян (Дава). Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
После громкого романа с Ольгой Бузовой Дава стал знаменит и, похоже, уже нашел новую избранницу
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российский блогер и исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, признался в любви певице Мари Краймбрери и уже пригласил ее не свидание.
Дава принял участие в проекте "Дуэты" на канале "Россия 1", где звезды поют друг с другом, не видя своего "напарника". Зеркальная стена опускается ближе к концу выступления.
Так, Дава, увидев Мари на сцене, обрадовался не на шутку, обнял девушку и даже пригласил на танец.
Артист остался под впечатлением и намерен добиваться расположения девушки, ведь в Instagram он обратился к подписчикам, чтобы быстрее добиться цели.
"Кажется, я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: "Иди с Давидом на свидание", — написал Манукян в личном блоге, сопроводив пост многочисленными смайлами в виде сердца.
Сами же поклонники оказались довольны дуэтом, отмечая, что он вышел очень милым и трогательным.
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