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Дава признался в любви Мари Краймбрери
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкДавид Манукян (Дава). Открытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
После громкого романа с Ольгой Бузовой Дава стал знаменит и, похоже, уже нашел новую избранницу
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российский блогер и исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, признался в любви певице Мари Краймбрери и уже пригласил ее не свидание.
Дава принял участие в проекте "Дуэты" на канале "Россия 1", где звезды поют друг с другом, не видя своего "напарника". Зеркальная стена опускается ближе к концу выступления.
Так, Дава, увидев Мари на сцене, обрадовался не на шутку, обнял девушку и даже пригласил на танец.
Артист остался под впечатлением и намерен добиваться расположения девушки, ведь в Instagram он обратился к подписчикам, чтобы быстрее добиться цели.
"Кажется, я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: "Иди с Давидом на свидание", — написал Манукян в личном блоге, сопроводив пост многочисленными смайлами в виде сердца.
Сами же поклонники оказались довольны дуэтом, отмечая, что он вышел очень милым и трогательным.
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