https://sputnik-georgia.ru/20211102/dava-priznalsya-v-lyubvi-mari-kraymbreri-261727190.html

Дава признался в любви Мари Краймбрери

Дава признался в любви Мари Краймбрери

После громкого романа с Ольгой Бузовой Дава стал знаменит и, похоже, уже нашел новую избранницу 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T16:55+0400

2021-11-02T16:55+0400

2021-11-02T16:55+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

давид манукян (дава)

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российский блогер и исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, признался в любви певице Мари Краймбрери и уже пригласил ее не свидание.Дава принял участие в проекте "Дуэты" на канале "Россия 1", где звезды поют друг с другом, не видя своего "напарника". Зеркальная стена опускается ближе к концу выступления.Так, Дава, увидев Мари на сцене, обрадовался не на шутку, обнял девушку и даже пригласил на танец.Артист остался под впечатлением и намерен добиваться расположения девушки, ведь в Instagram он обратился к подписчикам, чтобы быстрее добиться цели."Кажется, я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: "Иди с Давидом на свидание", — написал Манукян в личном блоге, сопроводив пост многочисленными смайлами в виде сердца.Сами же поклонники оказались довольны дуэтом, отмечая, что он вышел очень милым и трогательным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

давид манукян (дава), российский шоу-бизнес