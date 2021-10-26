https://sputnik-georgia.ru/20211026/morgenshtern-dava--pervyy-chelovek-kotoryy-iz-za-karery-ispolzoval-orientatsiyu-261473106.html

Моргенштерн: "Дава – первый человек, который из-за карьеры использовал ориентацию"

Моргенштерн: "Дава – первый человек, который из-за карьеры использовал ориентацию"

Давид — первый человек, который в целях карьеры использовал ориентацию и это круто, заявил Моргенштерн 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T07:16+0400

2021-10-26T07:16+0400

2021-10-26T07:16+0400

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моргенштерн

давид манукян (дава)

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Известный российский рэпер Моргенштерн заявил, что его коллега Дава (Давид Манукян) согласен идти наперекор своим принципам и совести из-за личной выгоды.Недовольства поведением Давы на церемонии награждения премии Муз-ТВ в адрес Давы до сих пор не утихают. Тогда Манукян стал участником "гей-свадьбы" на красной ковровой дорожке, где "женихом" был Филипп Киркоров, а "невестой" — он. По словам Алишера Моргенштерна, он отлично общается с Давой и не скрывает, что восхищается им, поскольку за короткое время Манукяну удалось стать одним из самых популярных представителей российского шоу-бизнеса."Для меня Дава — человек, который дарит мне бурю эмоций, очень люблю его как персонажа. Ну что вспомнить? Дава меня удивил, когда поехал возложить цветы жертвам стрельбы в школе Казани, а сам... взял под это дело таргетированную рекламу в Instagram. Я такой: "Да ну! Это вообще!" Он делает это неосознанно. Давид — первый человек, который в целях карьеры использовал ориентацию. Это круто! Я его уважаю", — признался 23-летний Моргенштерн в интервью "Осторожно: Собчак" на YouTube.К слову, в 2020 году Моргенштерн активно высмеивал Давида Манукяна, отмечая, что блогер пытается подражать ему."Клип "Ролекс" великолепный со всех сторон. Потому что там есть все: суперстильный Киркоров и суперколхозный Дава. Это же прекрасно, что они стараются сделать так как мы. Это колхоз высшей степени. Дава — это новая Бузова", — говорил тогда Моргенштерн в интервью Юрию Дудю.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ксения собчак, моргенштерн, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес