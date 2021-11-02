https://sputnik-georgia.ru/20211102/gruzinskaya-oppozitsiya-zagovorila-o-boykote-parlamenta-i-impichmente-merov-261730302.html

Грузинская оппозиция заговорила о бойкоте парламента и импичменте мэров

Грузинская оппозиция заговорила о бойкоте парламента и импичменте мэров

Пока главная оппозиционная сила строит планы, представители мелких партий выдвигают свои предложения 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T18:29+0400

2021-11-02T18:29+0400

2021-11-02T18:29+0400

новости

грузия

единое нацдвижение

анна долидзе

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и ее соратники пока не приняли решения по поводу своих дальнейших действий в связи с местами в советах местной власти – сакребуло, заявила одна из лидеров партии Хатия Деканоидзе.Саакашвили призывает "Нацдвижение" бойкотировать парламент, но не отказываться от мандатов>>Вопрос представительства оппозиции в сакребуло городов стал актуальным на фоне протеста оппозиции и ее решения бойкотировать парламент.При этом, она отметила, что является сторонником того, чтобы оппозиция оставалась во всех сакребуло.Неожиданное предложениеПока главная оппозиционная сила строит планы, представители мелких партий уже выдвигают свои предложения.Конституционные поправки в Грузии могут сорваться: что происходит в парламенте?>>Так, лидер партии "Для народа" Анна Долидзе, у которой единственный представитель в сакребуло Тбилиси, предложила тем сакребуло, в которых у оппозиции большинство, объявить импичмент мэрам от "Грузинской мечты".У оппозиционных партий, в целом, большинство в сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки. При этом у "Нацдвижения" большинство только в Зугдиди и Сенаки. В остальных регионах ее большинство зависит от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии".Однако, для объявления импичмента мэру оппозиции понадобится согласие двух третей депутатов сакребуло, а такое число сторонников у оппозиции есть только в Зугдиди, и то при помощи партии ахария.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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