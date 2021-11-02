https://sputnik-georgia.ru/20211102/gruzinskaya-oppozitsiya-zagovorila-o-boykote-parlamenta-i-impichmente-merov-261730302.html
Грузинская оппозиция заговорила о бойкоте парламента и импичменте мэров
Грузинская оппозиция заговорила о бойкоте парламента и импичменте мэров
Пока главная оппозиционная сила строит планы, представители мелких партий выдвигают свои предложения 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T18:29+0400
2021-11-02T18:29+0400
2021-11-02T18:29+0400
новости
грузия
единое нацдвижение
анна долидзе
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и ее соратники пока не приняли решения по поводу своих дальнейших действий в связи с местами в советах местной власти – сакребуло, заявила одна из лидеров партии Хатия Деканоидзе.Саакашвили призывает "Нацдвижение" бойкотировать парламент, но не отказываться от мандатов>>Вопрос представительства оппозиции в сакребуло городов стал актуальным на фоне протеста оппозиции и ее решения бойкотировать парламент.При этом, она отметила, что является сторонником того, чтобы оппозиция оставалась во всех сакребуло.Неожиданное предложениеПока главная оппозиционная сила строит планы, представители мелких партий уже выдвигают свои предложения.Конституционные поправки в Грузии могут сорваться: что происходит в парламенте?>>Так, лидер партии "Для народа" Анна Долидзе, у которой единственный представитель в сакребуло Тбилиси, предложила тем сакребуло, в которых у оппозиции большинство, объявить импичмент мэрам от "Грузинской мечты".У оппозиционных партий, в целом, большинство в сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки. При этом у "Нацдвижения" большинство только в Зугдиди и Сенаки. В остальных регионах ее большинство зависит от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии".Однако, для объявления импичмента мэру оппозиции понадобится согласие двух третей депутатов сакребуло, а такое число сторонников у оппозиции есть только в Зугдиди, и то при помощи партии ахария.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, единое нацдвижение, анна долидзе
Грузинская оппозиция заговорила о бойкоте парламента и импичменте мэров
Пока главная оппозиционная сила строит планы, представители мелких партий выдвигают свои предложения
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и ее соратники пока не приняли решения по поводу своих дальнейших действий в связи с местами в советах местной власти – сакребуло, заявила одна из лидеров партии Хатия Деканоидзе.
Вопрос представительства оппозиции в сакребуло городов стал актуальным на фоне протеста оппозиции и ее решения бойкотировать парламент.
"Мы пока не обсуждали процедурные вопросы. Это решение должна принимать команда, в том числе все люди, которые в партии", - сказала Деканоидзе.
При этом, она отметила, что является сторонником того, чтобы оппозиция оставалась во всех сакребуло.
Неожиданное предложение
Пока главная оппозиционная сила строит планы, представители мелких партий уже выдвигают свои предложения.
Так, лидер партии "Для народа" Анна Долидзе, у которой единственный представитель в сакребуло Тбилиси, предложила тем сакребуло, в которых у оппозиции большинство, объявить импичмент мэрам от "Грузинской мечты".
"Мы предлагаем оппозиции план действий, который мы назвали "Народный импичмент". С использованием законодательства о самоуправлении в тех районах, где у оппозиции большинство, можно поставить вопрос импичмента", - сказала Долидзе.
У оппозиционных партий, в целом, большинство в сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки. При этом у "Нацдвижения" большинство только в Зугдиди и Сенаки. В остальных регионах ее большинство зависит от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии".
Однако, для объявления импичмента мэру оппозиции понадобится согласие двух третей депутатов сакребуло, а такое число сторонников у оппозиции есть только в Зугдиди, и то при помощи партии ахария.
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