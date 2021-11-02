Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211102/kovid-statistika-gruzii-imereti-lidiruet-po-chislu-novykh-sluchaev-sredi-regionov-261711510.html
Ковид-статистика Грузии: Имерети лидирует по числу новых случаев среди регионов
Ковид-статистика Грузии: Имерети лидирует по числу новых случаев среди регионов
Помимо Имерети эпидситуация стала ухудшаться также в Кахети, Шида Картли и Самегрело - Земо Сванети 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T11:56+0400
2021-11-02T12:12+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/05/250256848_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_8f53f079f1a10f3847d61c32bcbdd5b1.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 48 901 тест на коронавирус: 36 630 – на антиген, 12 271 – ПЦР-тест, и выявлено 5 553 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксирован 726 941 случай инфицирования.В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 223 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 669 822 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 47 пациентов, а с начала пандемии – 10 136.Из 5 553 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 794. Ситуация по регионам такова: Имерети – 1 189, Кахети – 657, Шида Картли – 512, Самегрело - Земо Сванети – 448, Квемо Картли – 317, Аджария – 149, Мцхета-Мтианети – 149, Гурия – 132, Самцхе-Джавахети – 123, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 83.На данный момент в Грузии 46 957 активных случаев, из них 6 493 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 609 пациентов тяжелое, из них 336 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 103 пациента находятся в ковид-гостиницах. 39 361 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остается 33 человека, в самоизоляции – 33 461.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 1 ноября составляет 11,36 %, за две недели – 9,02%, за семь дней – 9,06%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211101/vaktsina-ot-grippa-zaschitit-i-ot-koronavirusa--chkhaidze-261688037.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/05/250256848_764:475:2860:2047_1920x0_80_0_0_374559704435343d40f6794f75b63bcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: Имерети лидирует по числу новых случаев среди регионов

11:56 02.11.2021 (обновлено: 12:12 02.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerКутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие в масках
Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие в масках - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Помимо Имерети эпидситуация стала ухудшаться также в Кахети, Шида Картли и Самегрело - Земо Сванети
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 48 901 тест на коронавирус: 36 630 – на антиген, 12 271 – ПЦР-тест, и выявлено 5 553 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксирован 726 941 случай инфицирования.
В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 223 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 669 822 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 47 пациентов, а с начала пандемии – 10 136.
Из 5 553 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 794. Ситуация по регионам такова: Имерети – 1 189, Кахети – 657, Шида Картли – 512, Самегрело - Земо Сванети – 448, Квемо Картли – 317, Аджария – 149, Мцхета-Мтианети – 149, Гурия – 132, Самцхе-Джавахети – 123, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 83.
Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
Пятая волна
Вакцина от гриппа защитит и от коронавируса – Чхаидзе
Вчера, 14:35
На данный момент в Грузии 46 957 активных случаев, из них 6 493 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 609 пациентов тяжелое, из них 336 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 103 пациента находятся в ковид-гостиницах. 39 361 инфицированных проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остается 33 человека, в самоизоляции – 33 461.
Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 1 ноября составляет 11,36 %, за две недели – 9,02%, за семь дней – 9,06%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:16Конституционные поправки в Грузии могут сорваться: что происходит в парламенте?
13:43В Грузии объявлен тендер на закупку жилья для вынужденных переселенцев
13:28Саакашвили обещает добиться досрочных выборов после освобождения из тюрьмы
13:13"Очень неожиданно и приятно" – грузинские каникулы потомка великого Пушкина
12:57Новые канатки и обновленная инфраструктура – горнолыжные курорты Грузии готовятся к сезону
12:42"Динамо" Батуми сохранило отрыв от "Динамо" Тбилиси в чемпионате Грузии по футболу
12:27Засыпающий на климатическом саммите Байден стал главной темой обсуждения в соцсетях
12:11Как выглядит остров Пальма, погребенный под пеплом вулкана - фото
11:56Ковид-статистика Грузии: Имерети лидирует по числу новых случаев среди регионов
11:41Страны с развитой промышленностью ответственны за изменение климата - Меркель
11:26Торнике Шенгелия восстановился после травмы и вернулся на паркет
11:11ЦИК Грузии пересчитает голоса на участках без видеоконтроля
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 553
10:38Свыше сотни мировых лидеров обещают покончить с уничтожением лесов до 2030 года
10:23В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca
10:07"Группа реформ Шарля Мишеля" в парламенте Грузии изменила название
09:20Курс лари на вторник – 3,169 GEL/$1
09:14Путин предложил посмотреть на корабль США в бинокль или через прицел - видео
09:01Все больше семей в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки
08:34В Канаде более трех тысяч невакцинированных медиков отстранены от работы