https://sputnik-georgia.ru/20211102/kovid-statistika-gruzii-imereti-lidiruet-po-chislu-novykh-sluchaev-sredi-regionov-261711510.html

Ковид-статистика Грузии: Имерети лидирует по числу новых случаев среди регионов

Ковид-статистика Грузии: Имерети лидирует по числу новых случаев среди регионов

Помимо Имерети эпидситуация стала ухудшаться также в Кахети, Шида Картли и Самегрело - Земо Сванети 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 48 901 тест на коронавирус: 36 630 – на антиген, 12 271 – ПЦР-тест, и выявлено 5 553 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксирован 726 941 случай инфицирования.В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 223 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 669 822 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 47 пациентов, а с начала пандемии – 10 136.Из 5 553 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 794. Ситуация по регионам такова: Имерети – 1 189, Кахети – 657, Шида Картли – 512, Самегрело - Земо Сванети – 448, Квемо Картли – 317, Аджария – 149, Мцхета-Мтианети – 149, Гурия – 132, Самцхе-Джавахети – 123, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 83.На данный момент в Грузии 46 957 активных случаев, из них 6 493 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 609 пациентов тяжелое, из них 336 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 103 пациента находятся в ковид-гостиницах. 39 361 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остается 33 человека, в самоизоляции – 33 461.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 1 ноября составляет 11,36 %, за две недели – 9,02%, за семь дней – 9,06%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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