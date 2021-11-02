https://sputnik-georgia.ru/20211102/poka-ni-odin-iz-oppozitsionnykh-deputatov-ne-podaval-zayavleniya-o-prekraschenii-polnomochiy-261705795.html

Пока ни один из оппозиционных депутатов не подавал заявления о прекращении полномочий

Пока ни один из оппозиционных депутатов не подавал заявления о прекращении полномочий

После подачи депутатом заявления о прекращении его депутатского мандата, у комитета есть 15 дней на то, чтобы рассмотреть заявление 02.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-02T00:34+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Ни один оппозиционный депутат пока не обращался с заявлением о прекращении его полномочий, сообщает Первый канал со ссылкой на комитет парламента по процедурным вопросам и правилам.По данным комитета, не поступало обращений ни от лидера "Лело" Мамуки Хазарадзе, ни от членов партии "Единое национальное движение".Депутат парламента Грузии Хазарадзе объявил об отказе от мандата >>В комитете пояснили, что после подачи депутатом заявления о прекращении его депутатского мандата, у комитета есть 15 дней на то, чтобы рассмотреть заявление, а затем передать его на пленарное заседание для голосования.Первым от депутатского мандата отказался лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе, чтобы, как он сказал, присоединиться к акциям протеста. Позже об отказе от депутатского мандата заявили еще два члена парламента Грузии - лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Гирчи Джапаридзе и представитель партии "Единое национальное движение" Нонна Мамулашвили решили отказаться от депутатского мандата.Ранее голодающий в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал всех оппозиционных депутатов отказаться от своих мандатов, последовав примеру Хазарадзе.Депутаты покидают парламент Грузии >>Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур выборов в местные органы власти. Граждане выбирали мэров 20 крупных городов и муниципалитетов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло. По предварительным данным ЦИК, победу почти везде одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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