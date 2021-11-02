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ЦИК Грузии пересчитал голоса избирателей: изменились ли данные?
ЦИК Грузии пересчитал голоса избирателей: изменились ли данные?
На большинстве участков итоги голосования остались неизменными 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Окружные комиссии пересчитали голоса избирателей на 201 участке - итоги выборов в местные органы власти Грузии остались неизменными, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили на брифинге во вторник.Решение о пересчете голосов Центральная избирательная комиссия приняла 31 октября, на следующий день после второго тура выборов мэров и мажоритарных депутатов сакребуло. Комиссии проверяли по семь участков в каждом округе.По словам Каландаришвили, всего были пересчитаны 194 участков в связи с выборами мэра. На 172 участках данные остались неизменными, в остальных случаях были незначительные поправки, которые не повлияли на результаты выборов.Что касается второго тура мажоритарных выборов в различных округах, то тут ЦИК пересчитал 33 избирательных участка. На 27 из них результаты остались неизменными. В остальных случаях правки также были незначительные и не повлияли на результаты выборов.По словам Каландаришвили, на этом пересчет голосов не завершен. ЦИК Грузии также принял решение пересчитать по два участка, на которых было меньше 300 избирателей и где не велась видеосъемка.Всего выборы проходили на 1,8 тысячи участках. По их итогам в 19 из 20 городов выиграли кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а в одном – кандидат от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Оппозиция выборы не признает. Она уже запланировала акции протеста в разных городах. Первая акция пройдет в Батуми во вторник.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, выборы

ЦИК Грузии пересчитал голоса избирателей: изменились ли данные?

15:35 02.11.2021 (обновлено: 16:16 02.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов
Местные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
На большинстве участков итоги голосования остались неизменными
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Окружные комиссии пересчитали голоса избирателей на 201 участке - итоги выборов в местные органы власти Грузии остались неизменными, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили на брифинге во вторник.
Решение о пересчете голосов Центральная избирательная комиссия приняла 31 октября, на следующий день после второго тура выборов мэров и мажоритарных депутатов сакребуло. Комиссии проверяли по семь участков в каждом округе.
По словам Каландаришвили, всего были пересчитаны 194 участков в связи с выборами мэра. На 172 участках данные остались неизменными, в остальных случаях были незначительные поправки, которые не повлияли на результаты выборов.
Что касается второго тура мажоритарных выборов в различных округах, то тут ЦИК пересчитал 33 избирательных участка. На 27 из них результаты остались неизменными. В остальных случаях правки также были незначительные и не повлияли на результаты выборов.
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По словам Каландаришвили, на этом пересчет голосов не завершен. ЦИК Грузии также принял решение пересчитать по два участка, на которых было меньше 300 избирателей и где не велась видеосъемка.
Всего выборы проходили на 1,8 тысячи участках. По их итогам в 19 из 20 городов выиграли кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а в одном – кандидат от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Оппозиция выборы не признает. Она уже запланировала акции протеста в разных городах. Первая акция пройдет в Батуми во вторник.

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