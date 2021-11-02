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ЦИК Грузии пересчитал голоса избирателей: изменились ли данные?

ЦИК Грузии пересчитал голоса избирателей: изменились ли данные?

На большинстве участков итоги голосования остались неизменными 02.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Окружные комиссии пересчитали голоса избирателей на 201 участке - итоги выборов в местные органы власти Грузии остались неизменными, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили на брифинге во вторник.Решение о пересчете голосов Центральная избирательная комиссия приняла 31 октября, на следующий день после второго тура выборов мэров и мажоритарных депутатов сакребуло. Комиссии проверяли по семь участков в каждом округе.По словам Каландаришвили, всего были пересчитаны 194 участков в связи с выборами мэра. На 172 участках данные остались неизменными, в остальных случаях были незначительные поправки, которые не повлияли на результаты выборов.Что касается второго тура мажоритарных выборов в различных округах, то тут ЦИК пересчитал 33 избирательных участка. На 27 из них результаты остались неизменными. В остальных случаях правки также были незначительные и не повлияли на результаты выборов.По словам Каландаришвили, на этом пересчет голосов не завершен. ЦИК Грузии также принял решение пересчитать по два участка, на которых было меньше 300 избирателей и где не велась видеосъемка.Всего выборы проходили на 1,8 тысячи участках. По их итогам в 19 из 20 городов выиграли кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а в одном – кандидат от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Оппозиция выборы не признает. Она уже запланировала акции протеста в разных городах. Первая акция пройдет в Батуми во вторник.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/khorosho-organizovannye-no----ssha-otsenili-vybory-v-gruzii-261693978.html

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