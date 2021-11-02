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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T07:01+0400

2021-11-02T07:01+0400

2021-11-02T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла на 0,03% и составила 100,92 доллара с доходностью 2,53%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,11%, торги закрылись с доходностью 2,21% по цене 106,57 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,91 пункта с доходностью 4,8%, за неделю цена понизилась на 0,18%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,13% до 101,48 пункта, доходность составила 3,75%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 0,26% и составила 15,18 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 117 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,92-15,6 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 1,79% и составила 6,04 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 160 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,94-6,35 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 0,51% до 15,7 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 1,1 миллиона ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,36-16,4 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, "банк грузии", еврооблигации, tbc bank