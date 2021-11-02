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https://sputnik-georgia.ru/20211102/v-kutaisi-do-aeroporta-iz-goroda-mozhno-budet-dobratsya-na-poezde-261727751.html
В Кутаиси до аэропорта из города можно будет добраться на поезде
В Кутаиси до аэропорта из города можно будет добраться на поезде
Кутаисский международный аэропорт - второй по популярности аэропорт в Грузии, поскольку отсюда можно вылететь в любую точку мира на самолетах низкобюджетные... 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T17:27+0400
2021-11-02T17:27+0400
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кутаиси
аэропорт
железная дорога
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Кутаиси добираться до аэропорта из города с конца ноября можно будет уже на поезде, сообщает Первый канал.Новую станцию строит компания "Ижмшени 96". С ней у Грузинской железной дороги оформлен контракт на 1,2 миллиона лари (примерно 380 тысяч долларов).Первый за полтора года самолет из Барселоны прилетел в Кутаиси&gt;&gt;"Вокзал, который станет важным объектом для Кутаиси, а также для частного сектора и населения, поможет повысить мобильность в Кутаисском аэропорту и упростит путешественникам доступ к нему", ​​- заявляют в Минэкономики Грузии, на которое ссылается Первый канал.В рамках проекта было отремонтировано здание вокзала как внутри, так и снаружи. Здание адаптировано для лиц с ограниченными возможностями.Один из перронов будет поднят с учетом монтажа лестниц и пандусов. На втором перроне разместятся зоны ожидания с декоративными стульями и навесами. Информационные табло будут установлены на обоих перронах. Планируется также ремонт и расширение пешеходного моста. На мосту будут установлены три лифта, которые обеспечат беспрепятственное перемещение лиц с ОВЗ между перронами и зданием железнодорожного вокзала.Пассажиров между железной дорогой и аэропортом будут перевозить так называемые шаттлы.Кутаисский международный аэропорт - второй по популярности аэропорт в Грузии, так как оттуда в различные точки мира осуществляют рейсы низкобюджетные авиакомпании. Добраться до Кутаисского аэропорта можно на автобусе или маршрутных такси.Кутаисским международным аэропортом в 2020 году воспользовались 183,9 тысячи пассажиров, но до пандемии коронавируса в 2019 году их число составляло 873,6 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, кутаиси, аэропорт, железная дорога

В Кутаиси до аэропорта из города можно будет добраться на поезде

17:27 02.11.2021
© photo: Sputnik / StringerКутаисский международный аэропорт - вход в главное здание, продажа авиабилетов
Кутаисский международный аэропорт - вход в главное здание, продажа авиабилетов - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Кутаисский международный аэропорт - второй по популярности аэропорт в Грузии, поскольку отсюда можно вылететь в любую точку мира на самолетах низкобюджетные авиакомпаний
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Кутаиси добираться до аэропорта из города с конца ноября можно будет уже на поезде, сообщает Первый канал.
Новую станцию строит компания "Ижмшени 96". С ней у Грузинской железной дороги оформлен контракт на 1,2 миллиона лари (примерно 380 тысяч долларов).
Первый за полтора года самолет из Барселоны прилетел в Кутаиси>>
"Вокзал, который станет важным объектом для Кутаиси, а также для частного сектора и населения, поможет повысить мобильность в Кутаисском аэропорту и упростит путешественникам доступ к нему", ​​- заявляют в Минэкономики Грузии, на которое ссылается Первый канал.
В рамках проекта было отремонтировано здание вокзала как внутри, так и снаружи. Здание адаптировано для лиц с ограниченными возможностями.
Один из перронов будет поднят с учетом монтажа лестниц и пандусов. На втором перроне разместятся зоны ожидания с декоративными стульями и навесами. Информационные табло будут установлены на обоих перронах.
Телави - памятник царю Ираклию Второму - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
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Планируется также ремонт и расширение пешеходного моста. На мосту будут установлены три лифта, которые обеспечат беспрепятственное перемещение лиц с ОВЗ между перронами и зданием железнодорожного вокзала.
Пассажиров между железной дорогой и аэропортом будут перевозить так называемые шаттлы.
Кутаисский международный аэропорт - второй по популярности аэропорт в Грузии, так как оттуда в различные точки мира осуществляют рейсы низкобюджетные авиакомпании. Добраться до Кутаисского аэропорта можно на автобусе или маршрутных такси.
Кутаисским международным аэропортом в 2020 году воспользовались 183,9 тысячи пассажиров, но до пандемии коронавируса в 2019 году их число составляло 873,6 тысячи человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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