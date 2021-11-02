https://sputnik-georgia.ru/20211102/v-kutaisi-do-aeroporta-iz-goroda-mozhno-budet-dobratsya-na-poezde-261727751.html
В Кутаиси до аэропорта из города можно будет добраться на поезде
В Кутаиси до аэропорта из города можно будет добраться на поезде
Кутаисский международный аэропорт - второй по популярности аэропорт в Грузии, поскольку отсюда можно вылететь в любую точку мира на самолетах низкобюджетные... 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T17:27+0400
2021-11-02T17:27+0400
2021-11-02T17:27+0400
экономика
новости
грузия
кутаиси
аэропорт
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500254_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_166b79af67071ecfe05256657847bcd7.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Кутаиси добираться до аэропорта из города с конца ноября можно будет уже на поезде, сообщает Первый канал.Новую станцию строит компания "Ижмшени 96". С ней у Грузинской железной дороги оформлен контракт на 1,2 миллиона лари (примерно 380 тысяч долларов).Первый за полтора года самолет из Барселоны прилетел в Кутаиси>>"Вокзал, который станет важным объектом для Кутаиси, а также для частного сектора и населения, поможет повысить мобильность в Кутаисском аэропорту и упростит путешественникам доступ к нему", - заявляют в Минэкономики Грузии, на которое ссылается Первый канал.В рамках проекта было отремонтировано здание вокзала как внутри, так и снаружи. Здание адаптировано для лиц с ограниченными возможностями.Один из перронов будет поднят с учетом монтажа лестниц и пандусов. На втором перроне разместятся зоны ожидания с декоративными стульями и навесами. Информационные табло будут установлены на обоих перронах. Планируется также ремонт и расширение пешеходного моста. На мосту будут установлены три лифта, которые обеспечат беспрепятственное перемещение лиц с ОВЗ между перронами и зданием железнодорожного вокзала.Пассажиров между железной дорогой и аэропортом будут перевозить так называемые шаттлы.Кутаисский международный аэропорт - второй по популярности аэропорт в Грузии, так как оттуда в различные точки мира осуществляют рейсы низкобюджетные авиакомпании. Добраться до Кутаисского аэропорта можно на автобусе или маршрутных такси.Кутаисским международным аэропортом в 2020 году воспользовались 183,9 тысячи пассажиров, но до пандемии коронавируса в 2019 году их число составляло 873,6 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211102/aeroport-mimino-v-telavi-budet-prinimat-bolshie-samolety-261717400.html
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500254_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_792f64400900a24fe7f7bf32bdbcc8fe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, кутаиси, аэропорт, железная дорога
В Кутаиси до аэропорта из города можно будет добраться на поезде
Кутаисский международный аэропорт - второй по популярности аэропорт в Грузии, поскольку отсюда можно вылететь в любую точку мира на самолетах низкобюджетные авиакомпаний
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik.
В Кутаиси добираться до аэропорта из города с конца ноября можно будет уже на поезде, сообщает Первый канал
.
Новую станцию строит компания "Ижмшени 96". С ней у Грузинской железной дороги оформлен контракт на 1,2 миллиона лари (примерно 380 тысяч долларов).
"Вокзал, который станет важным объектом для Кутаиси, а также для частного сектора и населения, поможет повысить мобильность в Кутаисском аэропорту и упростит путешественникам доступ к нему", - заявляют в Минэкономики Грузии, на которое ссылается Первый канал.
В рамках проекта было отремонтировано здание вокзала как внутри, так и снаружи. Здание адаптировано для лиц с ограниченными возможностями.
Один из перронов будет поднят с учетом монтажа лестниц и пандусов. На втором перроне разместятся зоны ожидания с декоративными стульями и навесами. Информационные табло будут установлены на обоих перронах.
Планируется также ремонт и расширение пешеходного моста. На мосту будут установлены три лифта, которые обеспечат беспрепятственное перемещение лиц с ОВЗ между перронами и зданием железнодорожного вокзала.
Пассажиров между железной дорогой и аэропортом будут перевозить так называемые шаттлы.
Кутаисский международный аэропорт - второй по популярности аэропорт в Грузии, так как оттуда в различные точки мира осуществляют рейсы низкобюджетные авиакомпании. Добраться до Кутаисского аэропорта можно на автобусе или маршрутных такси.
Кутаисским международным аэропортом в 2020 году воспользовались 183,9 тысячи пассажиров, но до пандемии коронавируса в 2019 году их число составляло 873,6 тысячи человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.