https://sputnik-georgia.ru/20211103/deputaty-parlamenta-gruzii-ot-end-reshili-ne-speshit-so-sdachey-mandatov-261750148.html
Депутаты парламента Грузии от ЕНД решили не спешить со сдачей мандатов
Депутаты парламента Грузии от ЕНД решили не спешить со сдачей мандатов
Депутаты от "Нацдвижения" придержат свои мандаты до решения крайне важных для них двух вопросов. Один из них – освобождение экс-президента 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T14:46+0400
2021-11-03T14:46+0400
2021-11-03T14:48+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Депутация "Национального движения" прерывает свою парламентскую деятельность, но пока не будет сдавать свои мандаты, заявил член самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Оболадзе на брифинге.Как заявил Оболадзе, оппозиционные депутаты прекращают работу в парламенте до решения двух вопросов – это принятие конституционных поправок и освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Саакашвили предупреждает о начале "поствыборной революции">>Что касается сдачи мандатов депутатами в сакребуло (городское собрание), по словам Оболадзе, этот вопрос на данном этапе не рассматривается."Сейчас мы сконцентрированы на широкомасштабных акциях протеста, чтобы в конечном итоге вынудить власти отразить волю большинства в управлении страной", – отметил Оболадзе.После второго тура местных выборов, состоявшегося 30 октября, Саакашвили призвал оппозицию покинуть парламент в знак протеста. Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением", идейным вдохновителем которого является Саакашвили, отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы.Соратники по борьбе с нынешней властью уже договорились о проведении масштабных акций протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Между тем, пока нет единого мнения по поводу того, должны ли покинуть парламент все оппозиционные депутаты.К примеру, об отказе от мандата уже заявил лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе, однако его однопартийцы остались в парламенте, но перешли в режим бойкота его работы. Исключение составит голосование за конституционные поправки, которые они хотят поддержать.Речь идет о конституционных поправках, которые 7 сентября уже приняты в первом чтении.Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо пяти, как это предусмотрено в действующей Конституцией. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.Однако судьба конституционных поправок после того, как несколько депутатов от оппозиции по призыву Саакашвили решили сложить свои мандаты, встает под вопрос. Если процесс выхода из парламента продолжится и из него выйдут 37 депутатов, оставшийся состав парламентариев не сможет принять поправки в Конституцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20211102/konstitutsionnye-popravki-v-gruzii-mogut-sorvatsya-chto-proiskhodit-v-parlamente-261718080.html
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, парламент грузии
Депутаты парламента Грузии от ЕНД решили не спешить со сдачей мандатов
14:46 03.11.2021 (обновлено: 14:48 03.11.2021)
Депутаты от "Нацдвижения" придержат свои мандаты до решения крайне важных для них двух вопросов. Один из них – освобождение экс-президента
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Депутация "Национального движения" прерывает свою парламентскую деятельность, но пока не будет сдавать свои мандаты, заявил член самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Оболадзе на брифинге.
Как заявил Оболадзе, оппозиционные депутаты прекращают работу в парламенте до решения двух вопросов – это принятие конституционных поправок и освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Мы формально приостанавливаем и откладываем сдачу мандатов. Для членов нашей команды важны консультации с Саакашвили и визиты в тюрьму, также как и принятие конституционных изменений. Поэтому мы прекращаем парламентскую работу, а от мандатов откажемся после решения этих вопросов", – заявил Оболадзе.
Что касается сдачи мандатов депутатами в сакребуло (городское собрание), по словам Оболадзе, этот вопрос на данном этапе не рассматривается.
"Сейчас мы сконцентрированы на широкомасштабных акциях протеста, чтобы в конечном итоге вынудить власти отразить волю большинства в управлении страной", – отметил Оболадзе.
После второго тура местных выборов, состоявшегося 30 октября, Саакашвили призвал оппозицию покинуть парламент в знак протеста. Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением", идейным вдохновителем которого является Саакашвили, отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы.
Соратники по борьбе с нынешней властью уже договорились о проведении масштабных акций протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Между тем, пока нет единого мнения по поводу того, должны ли покинуть парламент все оппозиционные депутаты.
К примеру, об отказе от мандата уже заявил лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе, однако его однопартийцы остались в парламенте, но перешли в режим бойкота его работы. Исключение составит голосование за конституционные поправки, которые они хотят поддержать.
Речь идет о конституционных поправках, которые 7 сентября уже приняты в первом чтении.
Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо пяти, как это предусмотрено в действующей Конституцией. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.
Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.
Однако судьба конституционных поправок после того, как несколько депутатов от оппозиции по призыву Саакашвили решили сложить свои мандаты, встает под вопрос. Если процесс выхода из парламента продолжится и из него выйдут 37 депутатов, оставшийся состав парламентариев не сможет принять поправки в Конституцию.
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