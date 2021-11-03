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Эпидситуация под контролем, но вряд ли надолго - Минздрав Грузии
Эпидситуация под контролем, но вряд ли надолго - Минздрав Грузии
В Минздраве Грузии считают, что ослабить распространение коронавируса и улучшить ситуацию в стране может только активизация процесса вакцинации 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Медицинский сектор еще какое-то время сможет управлять эпидемиологической ситуацией, используя имеющиеся ресурсы и не прибегая к открытию полевых госпиталей, но вряд ли долго, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния журналистам.В Грузии за минувшие сутки выявлено 6024 новых случая коронавируса, скончались 49 человек. На этом фоне 2 ноября вакцинировались лишь 3 868 человек.Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях&gt;&gt;Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях.Как заявила Габуния, сегодня поток ковид-инфицированных пациентов можно контролировать.Замминистра отметила, что вместе с количеством инфицированных растет и число тяжелых пациентов. На сегодня в реанимационных отделениях 330 человек.Тамар Габуния подчеркнула необходимость активизации программы массовой вакцинации, без чего улучшить ситуацию практически невозможно.О том, что ситуация такова, что вскоре могут понадобиться полевые госпитали, говорят и эксперты. Дэви Табидзе считает, что Грузию может постичь "ковид-геноцид", если не убедить население в необходимости вакцинации.В скорой необходимости полевых госпиталей не сомневается и эпидемиолог Вахтанг Чокошвили. Однако он считает, что нужно вводить не новые ограничения, а строже контролировать соблюдение действующих регуляций.По последним официальным данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 732 965 случаев инфицирования COVID-19, жертвами вируса стали 10 185 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Эпидситуация под контролем, но вряд ли надолго - Минздрав Грузии

17:01 03.11.2021 (обновлено: 17:49 03.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМинистерство здравоохранения Грузии
Министерство здравоохранения Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В Минздраве Грузии считают, что ослабить распространение коронавируса и улучшить ситуацию в стране может только активизация процесса вакцинации
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Медицинский сектор еще какое-то время сможет управлять эпидемиологической ситуацией, используя имеющиеся ресурсы и не прибегая к открытию полевых госпиталей, но вряд ли долго, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния журналистам.
В Грузии за минувшие сутки выявлено 6024 новых случая коронавируса, скончались 49 человек. На этом фоне 2 ноября вакцинировались лишь 3 868 человек.
Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях>>
Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях.
Как заявила Габуния, сегодня поток ковид-инфицированных пациентов можно контролировать.

"Можно управлять ситуацией без мобилизации полевых ресурсов, многие лечатся дома. Есть такой ресурс как ковид-гостиницы, поэтому мы думаем, что еще несколько дней сможем управлять ситуацией. Но не бесконечно", - сказала Габуния.

Замминистра отметила, что вместе с количеством инфицированных растет и число тяжелых пациентов. На сегодня в реанимационных отделениях 330 человек.
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Тамар Габуния подчеркнула необходимость активизации программы массовой вакцинации, без чего улучшить ситуацию практически невозможно.
О том, что ситуация такова, что вскоре могут понадобиться полевые госпитали, говорят и эксперты. Дэви Табидзе считает, что Грузию может постичь "ковид-геноцид", если не убедить население в необходимости вакцинации.
В скорой необходимости полевых госпиталей не сомневается и эпидемиолог Вахтанг Чокошвили. Однако он считает, что нужно вводить не новые ограничения, а строже контролировать соблюдение действующих регуляций.
По последним официальным данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 732 965 случаев инфицирования COVID-19, жертвами вируса стали 10 185 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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