https://sputnik-georgia.ru/20211103/epidsituatsiya-pod-kontrolem-no-vryad-li-nadolgo---minzdrav-gruzii-261755718.html

Эпидситуация под контролем, но вряд ли надолго - Минздрав Грузии

Эпидситуация под контролем, но вряд ли надолго - Минздрав Грузии

В Минздраве Грузии считают, что ослабить распространение коронавируса и улучшить ситуацию в стране может только активизация процесса вакцинации 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T17:01+0400

2021-11-03T17:01+0400

2021-11-03T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Медицинский сектор еще какое-то время сможет управлять эпидемиологической ситуацией, используя имеющиеся ресурсы и не прибегая к открытию полевых госпиталей, но вряд ли долго, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния журналистам.В Грузии за минувшие сутки выявлено 6024 новых случая коронавируса, скончались 49 человек. На этом фоне 2 ноября вакцинировались лишь 3 868 человек.Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях>>Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях.Как заявила Габуния, сегодня поток ковид-инфицированных пациентов можно контролировать.Замминистра отметила, что вместе с количеством инфицированных растет и число тяжелых пациентов. На сегодня в реанимационных отделениях 330 человек.Тамар Габуния подчеркнула необходимость активизации программы массовой вакцинации, без чего улучшить ситуацию практически невозможно.О том, что ситуация такова, что вскоре могут понадобиться полевые госпитали, говорят и эксперты. Дэви Табидзе считает, что Грузию может постичь "ковид-геноцид", если не убедить население в необходимости вакцинации.В скорой необходимости полевых госпиталей не сомневается и эпидемиолог Вахтанг Чокошвили. Однако он считает, что нужно вводить не новые ограничения, а строже контролировать соблюдение действующих регуляций.По последним официальным данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 732 965 случаев инфицирования COVID-19, жертвами вируса стали 10 185 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211102/epidemiolog-bez-prinyatiya-mer-chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-gruzii-budet-rasti-261737102.html

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