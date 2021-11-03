https://sputnik-georgia.ru/20211103/epidsituatsiya-v-gruzii-ukhudshaetsya-epidemiologi-vnov-zagovorili-o-polevykh-gospitalyakh-261743957.html

Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях

Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях

За последние сутки в Грузии коронавирус выявили у 6 024 человек, а общее число переболевших COVID-19 составляет уже 732 965 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T11:47+0400

2021-11-03T11:47+0400

2021-11-03T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Грузии продолжает ухудшаться, не исключено, что появится необходимость в полевых госпиталях, заявил эпидемиолог Вахтанг Чокошвили в эфире телеканала Rustavi 2.При этом медик еще раз подчеркнул, что несмотря на резкое ухудшение эпидситуации, введение новых ограничений не планируется. По его мнению, достаточно будет ужесточить контроль за соблюдением действующих регуляций.Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных перевалило за шесть тысяч>>"Ситуация довольно неблагоприятная. Уровень соблюдения правил, которые установлены в связи с ковидом, не очень высок. Если так будет продолжаться и дальше, в повестку дня может встать вопрос открытия полевых госпиталей", – сказал Чокошвили.Некоторые специалисты считают, что главная причина создавшейся ситуации в низких темпах вакцинации, и предлагают ввести дополнительные меры стимуляции активности населения. Одной из такой, по их мнению, является введение так называемых "зеленых паспортов", которые дадут вакцинированным гражданам определенные привилегии и откроют многие двери. "Уровень вакцинации очень низкий. Я призываю население вакцинироваться. Необходимо строго следовать рекомендациям, носить маски, соблюдать социальную дистанцию", – отметил клинический директор Республиканской больницы Нодар Чимакадзе, который за введение в стране более строгих ограничений.За последние сутки в Грузии выявлено 6 024 новых случая инфицирования коронавирусом. Скончались 49 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии – 26 февраля 2020 года – в стране зафиксировано 732 965 случаев инфицирования коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211102/epidemiolog-bez-prinyatiya-mer-chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-gruzii-budet-rasti-261737102.html

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