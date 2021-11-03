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Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных перевалило за 6 тысяч
Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных перевалило за 6 тысяч
В клиниках Грузии к этому времени 1 588 тяжелых ковид-пациентов, 337 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 58 291 тест на коронавирус: 36 465 – на антиген, 21 826 – ПЦР-тестов, и выявлено 6 024 новых случая инфекции, сообщает пресс-служба администрации правительства.С начала пандемии в Грузии зафиксирован 732 965 случаев инфицирования.В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 818 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 673 640 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 49 пациентов, а с начала пандемии – 10 185.Из 6 024 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 237. Ситуация по регионам такова: Имерети – 1 148, Кахети – 553, Шида Картли – 508, Квемо Картли – 417, Самегрело - Земо Сванети – 401, Аджария – 229, Мцхета-Мтианети – 124, Гурия – 183, Самцхе-Джавахети – 163, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 61.Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях&gt;&gt;На данный момент в Грузии 49 114 активных случаев, из них 6 546 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 588 пациентов тяжелое, из них 337 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 091 пациент помещен в ковид-гостиницы. 41 477 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остается 33 человека, в самоизоляции – 36 770.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 2 ноября составляет 10,33%, за две недели – 9,13%, за семь дней – 9,46%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, статистика

Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных перевалило за 6 тысяч

11:39 03.11.2021 (обновлено: 14:03 03.11.2021)
© Sputnik / Goga VardzieliЭпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Goga Vardzieli
В клиниках Грузии к этому времени 1 588 тяжелых ковид-пациентов, 337 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 58 291 тест на коронавирус: 36 465 – на антиген, 21 826 – ПЦР-тестов, и выявлено 6 024 новых случая инфекции, сообщает пресс-служба администрации правительства.
С начала пандемии в Грузии зафиксирован 732 965 случаев инфицирования.
В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 818 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 673 640 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 49 пациентов, а с начала пандемии – 10 185.
Из 6 024 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 237. Ситуация по регионам такова: Имерети – 1 148, Кахети – 553, Шида Картли – 508, Квемо Картли – 417, Самегрело - Земо Сванети – 401, Аджария – 229, Мцхета-Мтианети – 124, Гурия – 183, Самцхе-Джавахети – 163, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 61.
Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях>>
На данный момент в Грузии 49 114 активных случаев, из них 6 546 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 588 пациентов тяжелое, из них 337 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 091 пациент помещен в ковид-гостиницы. 41 477 инфицированных проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остается 33 человека, в самоизоляции – 36 770.
Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 2 ноября составляет 10,33%, за две недели – 9,13%, за семь дней – 9,46%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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