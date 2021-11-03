https://sputnik-georgia.ru/20211103/kovid-statistika-gruzii-chislo-novykh-infitsirovannykh-perevalilo-za-shest-tysyach-261743145.html

Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных перевалило за 6 тысяч

Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных перевалило за 6 тысяч

В клиниках Грузии к этому времени 1 588 тяжелых ковид-пациентов, 337 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T11:39+0400

2021-11-03T11:39+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 58 291 тест на коронавирус: 36 465 – на антиген, 21 826 – ПЦР-тестов, и выявлено 6 024 новых случая инфекции, сообщает пресс-служба администрации правительства.С начала пандемии в Грузии зафиксирован 732 965 случаев инфицирования.В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 818 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 673 640 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 49 пациентов, а с начала пандемии – 10 185.Из 6 024 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 237. Ситуация по регионам такова: Имерети – 1 148, Кахети – 553, Шида Картли – 508, Квемо Картли – 417, Самегрело - Земо Сванети – 401, Аджария – 229, Мцхета-Мтианети – 124, Гурия – 183, Самцхе-Джавахети – 163, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 61.Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях>>На данный момент в Грузии 49 114 активных случаев, из них 6 546 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 588 пациентов тяжелое, из них 337 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 091 пациент помещен в ковид-гостиницы. 41 477 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остается 33 человека, в самоизоляции – 36 770.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 2 ноября составляет 10,33%, за две недели – 9,13%, за семь дней – 9,46%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, статистика