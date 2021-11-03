https://sputnik-georgia.ru/20211103/esche-odin-gruzinskiy-politik-nachal-golodovku-v-znak-solidarnosti-s-saakashvili-261775732.html
Еще один грузинский политик начал голодовку в знак солидарности с Саакашвили
Еще один грузинский политик начал голодовку в знак солидарности с Саакашвили
Все время голодовки политик будет находиться перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T23:54+0400
2021-11-03T23:54+0400
2021-11-03T23:53+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Кандидат в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" в столичном районе Мтацминда Ираклий Гогуадзе объявил о голодовке в знак солидарности с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Все время голодовки Гогуадзе будет находиться перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели. Голодовку политик продолжит до тех пор, пока Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.В среду вечером о начале голодовки объявила также лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария. Она отказалась от приема пищи и будет пить лишь воду, пока Саакашвили не переведут из Руставской тюрьмы №12, где он голодает уже 34 дня, в гражданскую клинику.Саакашвили голодает с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу в Тбилиси.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Еще один грузинский политик начал голодовку в знак солидарности с Саакашвили
Все время голодовки политик будет находиться перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Кандидат в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" в столичном районе Мтацминда Ираклий Гогуадзе объявил о голодовке в знак солидарности с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Все время голодовки Гогуадзе будет находиться перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели. Голодовку политик продолжит до тех пор, пока Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.
В среду вечером о начале голодовки объявила также лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария. Она отказалась от приема пищи и будет пить лишь воду, пока Саакашвили не переведут из Руставской тюрьмы №12, где он голодает уже 34 дня, в гражданскую клинику.
Саакашвили голодает с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу в Тбилиси.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.
Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
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