https://sputnik-georgia.ru/20211103/esche-odin-gruzinskiy-politik-nachal-golodovku-v-znak-solidarnosti-s-saakashvili-261775732.html

Еще один грузинский политик начал голодовку в знак солидарности с Саакашвили

Еще один грузинский политик начал голодовку в знак солидарности с Саакашвили

Все время голодовки политик будет находиться перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T23:54+0400

2021-11-03T23:54+0400

2021-11-03T23:53+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/03/261768373_0:229:1280:949_1920x0_80_0_0_da72433e47a945e86a62ca5a33458baf.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Кандидат в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" в столичном районе Мтацминда Ираклий Гогуадзе объявил о голодовке в знак солидарности с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Все время голодовки Гогуадзе будет находиться перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели. Голодовку политик продолжит до тех пор, пока Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.В среду вечером о начале голодовки объявила также лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария. Она отказалась от приема пищи и будет пить лишь воду, пока Саакашвили не переведут из Руставской тюрьмы №12, где он голодает уже 34 дня, в гражданскую клинику.Саакашвили голодает с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу в Тбилиси.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили