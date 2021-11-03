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Грузия на пороге "ковид-геноцида"? - эксперт призывает население вакцинироваться

Грузия на пороге "ковид-геноцида"? - эксперт призывает население вакцинироваться

Людей нужно убедить, что с этим вирусом шутки плохи, он непредсказуем, заявил Дэви Табидзе 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T16:46+0400

2021-11-03T16:46+0400

2021-11-03T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Последние ковид-статистические данные по Грузии вызывают особую тревогу - эпидситуация продолжает стремительно ухудшаться, заявил эксперт по вопросам здравоохранения Дэви Табидзе журналистам.В Грузии за минувшие сутки выявлено 6024 новых случая коронавируса, скончались 49 человек. На этом фоне 2 ноября вакцинировались лишь 3 868 человек.Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях>>По его словам, в такой ситуации очень важно предоставить населению точную информацию, чтобы показать, насколько тяжела эпидемиологическая ситуация, и убедить людей, что с этим вирусом "шутки плохи"."Есть несколько направлений, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь. На наш взгляд, самое главное - еще раз донести до населения четкий сигнал и показать им, что ситуация на самом деле очень тяжелая. Нельзя играть или шутить с этим вирусом, потому что это неординарный вирус во всех смыслах, никто не знает, когда и какой новый штамм появится завтра", - сказал Табидзе.Эксперт отметил, что столь стремительному распространению коронавиурса способствуют масштабные акции. "Ситуация была стабильной, сейчас количество новых случаев снова увеличилось и будет расти дальше. Я воздержусь от политических заявлений, но этому на самом деле способствовало скопление 10-50 тысяч человек вместе. Такие вопросы решать не нам, а правительству. Мы готовы лишь принимать пациентов", - сказал Табидзе.По словам медика, с обострением ситуации количество госпитализированных пациентов растет, но на данном этапе необходимости в полевых госпиталях нет. Но при таком развитии событий Табидзе не исключает, что они вскоре понадобятся.Эксперт также выразил обеспокоенность низким уровнем вакцинации и отметил, что при таких темпах страна не сможет достичь цели, поставленной Национальным планом вакцинации, согласно которому к концу года должно быть вакцинировано более 60% взрослого населения. А сейчас уже ноябрь и показатель вакцинации не превышает 33%."При таком отношении к вопросу население ждет геноцид от коронавируса, ковид-геноцид", - заявил Табидзе.Табидзе против принудительной вакцинации, но считает, что она должна быть обязательной для определенных групп и представителей тех профессий, которым ежедневно приходится контактировать с большим количеством людей.По последним официальным данным, с начала пандемии зафиксировано 732 965 случаев инфицирования COVID-19, жертвами вируса стали 10 185 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19