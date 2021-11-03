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В Грузии может быть снято возрастное ограничение на бустер-дозу
В Грузии может быть снято возрастное ограничение на бустер-дозу
Каким категориям граждан будет рекомендована третья дозы вакцины от коронавируса, станет известно в ближайшие дни 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Бустерную (третью) дозу вакцины против коронавируса вскоре смогут получить все желающие, независимо от возраста, после консультации с врачом, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.Как разъяснила Габуния, на этой неделе обсуждается расширение тех групп, которым будет доступна бустер-доза вакцины от коронавируса.Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях&gt;&gt;Первоначально Минздрав Грузии рекомендовал бустер-дозу только лицам старше 50 лет и тем, кто относится к группам риска. Делать третью дозу можно через полгода после второй прививки.Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно. На сегодня прививки делают лицам старше 16 лет. Для этого используют вакцину Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac, Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна с 45 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, минздрав, коронавирус covid-19

В Грузии может быть снято возрастное ограничение на бустер-дозу

17:31 03.11.2021
© AP Photo / Andreea AlexandruЭпидемия коронавируса - вакцинация
Эпидемия коронавируса - вакцинация - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© AP Photo / Andreea Alexandru
Каким категориям граждан будет рекомендована третья дозы вакцины от коронавируса, станет известно в ближайшие дни
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Бустерную (третью) дозу вакцины против коронавируса вскоре смогут получить все желающие, независимо от возраста, после консультации с врачом, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
Как разъяснила Габуния, на этой неделе обсуждается расширение тех групп, которым будет доступна бустер-доза вакцины от коронавируса.
Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях>>
"Мы может дать такую рекомендацию: если у граждан есть сопутствующие заболевания, они должны сделать бустерную дозу. Также после консультации с врачом третьей дозой могут вакцинироваться люди любого возраста", - сказала Габуния.
Первоначально Минздрав Грузии рекомендовал бустер-дозу только лицам старше 50 лет и тем, кто относится к группам риска. Делать третью дозу можно через полгода после второй прививки.
Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно.
На сегодня прививки делают лицам старше 16 лет. Для этого используют вакцину Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac, Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна с 45 лет.

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