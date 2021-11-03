https://sputnik-georgia.ru/20211103/kaladze-rasskazal-o-svoikh-planakh-na-2022-god-261746109.html
Каладзе рассказал о планах на 2022 год
Каладзе рассказал о планах на 2022 год
Все предвыборные обещания будут выполнены, заявил Каладзе 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T12:32+0400
2021-11-03T12:32+0400
2021-11-03T13:16+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Избранный на второй срок мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе заседания городского правительства в среду рассказал о своих планах на 2022 год.Футболист, политик, миллионер: биография Кахи Каладзе>>В первую очередь, Каладзе поблагодарил избирателей за поддержку и заявил, что он будет продолжать делать Тбилиси лучше абсолютно ради всех жителей города.Каладзе обратился к своему заместителю Ираклию Хмаладзе и поручил учесть все актуальные нужды города в проекте столичного бюджета на 2022 год."Хочу поручить вице-мэру Ираклию Хмаладзе, чтобы бюджет Тбилиси на 2022 год был максимально основан на интересах города и были учтены все проекты, о которых мы говорили перед выборами. Мы уже должны начать готовиться, чтобы с января будущего года общество увидело масштабы, увидело уже конкретные пути осуществления проектов, которые мы обещали осуществить, которые мы разработали. Это очень важно", – заявил мэр.В частности, градоначальник говорил о замене старых аварийных зданий."Мы уже сейчас должны готовиться, чтобы со следующего года начать замену конкретных построек новыми, чтобы людям, которые там живут, были предоставлены все условия для жизни", – подчеркнул Каладзе.Также мэр подчеркнул, что необходимо как можно скорее утвердить программу поддержки бизнеса. Он напомнил, что из-за пандемии очень сильно пострадал малый и средний бизнес, соответственно, им необходимо продолжать оказывать поддержку и в 2022 году.Каладзе также заявил о том, что мэрия будет помогать бездомным семьям и "ни один бездомный тбилисец не останется без дома".Каладзе напомнил еще об одном своем предвыборном обещании – одноразовой финансовой помощи социально незащищенным пенсионерам в размере 500 лари (около 160 долларов)."Мы работаем над тем, чтобы с будущего года без каких-либо проблем у социально незащищенных пенсионеров была возможность уже с января получить соответствующие ваучеры. Это надо сделать быстро, чтобы с января у них была такая возможность", – сказал Каладзе.Каладзе подчеркнул, что мэрия Тбилиси продолжит осуществлять проекты, над которыми работала ранее – это обустройство новых рекреационных зон, восстановление существующих скверов и парков, обновление автопарка общественного транспорта и многое другое.В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.По результатам второго тура выборов, Каладзе набрал 55,6% голосов избирателей, у кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия – 44,4%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, выборы, бюджет тбилиси
Каладзе рассказал о планах на 2022 год
12:32 03.11.2021 (обновлено: 13:16 03.11.2021)
Все предвыборные обещания будут выполнены, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Избранный на второй срок мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе заседания городского правительства в среду рассказал о своих планах на 2022 год.
В первую очередь, Каладзе поблагодарил избирателей за поддержку и заявил, что он будет продолжать делать Тбилиси лучше абсолютно ради всех жителей города.
"Я мэр абсолютно для всех. Я неоднократно заявлял, что для меня Тбилиси не делится на моих и чужих. Такого подхода нет с 2017 года, поэтому я планирую продолжить в таком ключе свою деятельность", – сказал Каладзе.
Каладзе обратился к своему заместителю Ираклию Хмаладзе и поручил учесть все актуальные нужды города в проекте столичного бюджета на 2022 год.
"Хочу поручить вице-мэру Ираклию Хмаладзе, чтобы бюджет Тбилиси на 2022 год был максимально основан на интересах города и были учтены все проекты, о которых мы говорили перед выборами. Мы уже должны начать готовиться, чтобы с января будущего года общество увидело масштабы, увидело уже конкретные пути осуществления проектов, которые мы обещали осуществить, которые мы разработали. Это очень важно", – заявил мэр.
В частности, градоначальник говорил о замене старых аварийных зданий.
"Мы уже сейчас должны готовиться, чтобы со следующего года начать замену конкретных построек новыми, чтобы людям, которые там живут, были предоставлены все условия для жизни", – подчеркнул Каладзе.
Также мэр подчеркнул, что необходимо как можно скорее утвердить программу поддержки бизнеса. Он напомнил, что из-за пандемии очень сильно пострадал малый и средний бизнес, соответственно, им необходимо продолжать оказывать поддержку и в 2022 году.
Каладзе также заявил о том, что мэрия будет помогать бездомным семьям и "ни один бездомный тбилисец не останется без дома".
"У нас в Тбилиси до 400 таких семей, которым присвоен статус бездомных. Конечно, передача таким семьям муниципальной жилплощади принципиально важна. И это все должно произойти в 2022 году", – заявил он.
Каладзе напомнил еще об одном своем предвыборном обещании – одноразовой финансовой помощи социально незащищенным пенсионерам в размере 500 лари (около 160 долларов).
"Мы работаем над тем, чтобы с будущего года без каких-либо проблем у социально незащищенных пенсионеров была возможность уже с января получить соответствующие ваучеры. Это надо сделать быстро, чтобы с января у них была такая возможность", – сказал Каладзе.
Каладзе подчеркнул, что мэрия Тбилиси продолжит осуществлять проекты, над которыми работала ранее – это обустройство новых рекреационных зон, восстановление существующих скверов и парков, обновление автопарка общественного транспорта и многое другое.
В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.
По результатам второго тура выборов, Каладзе набрал 55,6% голосов избирателей, у кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия – 44,4%.
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