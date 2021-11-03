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Пересчет голосов после выборов – ЦИК Грузии обнародовал детали
Пересчет голосов после выборов – ЦИК Грузии обнародовал детали
Повторный пересчет голосов на 201 участке не повлиял на результаты второго тура 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T10:18+0400
2021-11-03T10:48+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала детали пересчета голосов на 201 избирательном участке по итогам второго тура выборов в местные органы власти.Как говорится в сообщении Центризбиркома, соответствующие окружные избирательные комиссии пересчитали по пять обязательных участков и по два рекомендованных. На данный момент голоса пересчитаны на 11% участков из 1 830.ЦИК Грузии пересчитал бюллетени - что происходило во Дворце спорта&gt;&gt;В результате пересчета "Единое национальное движение" лишилось 21 голоса на выборах мэра и получило 28; правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" потеряла 10 голосов и приобрела 23. Два голоса добавилось избирательному субъекту "Тамаз Мечиаури – За единую Грузию"."Пересчет голосов не только по округам, но и по участкам не повлиял на общие предварительные результаты второго тура", – заявили в ЦИК.Пересчет голосов производился в тбилисском Дворце спорта. Все происходящее снималось на видео, весь отснятый материал опубликован на сайте ЦИК. Решение о пересчете голосов приняла Центральная избирательная комиссия после второго тура выборов.Всего второй тур выборы состоялся на 1,8 тысячи участках. По итогам голосования из 20 городов и муниципалитетов в 19 выиграли кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а в одном – Цаленджихском муниципалитете (Западная Грузия) – кандидат от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Оппозиция не признает результатов выборов и объявила о начале перманентных акций протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211101/tsik-gruzii-chislo-nedeystvitelnykh-byulleteney-na-vyborakh-2021-goda-snizilos-261702691.html
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новости, грузия, цик грузии, местные выборы

Пересчет голосов после выборов – ЦИК Грузии обнародовал детали

10:18 03.11.2021 (обновлено: 10:48 03.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы - пересчет бюллетеней в тбилисском Дворце спорта
Местные выборы - пересчет бюллетеней в тбилисском Дворце спорта - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Повторный пересчет голосов на 201 участке не повлиял на результаты второго тура
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала детали пересчета голосов на 201 избирательном участке по итогам второго тура выборов в местные органы власти.
Как говорится в сообщении Центризбиркома, соответствующие окружные избирательные комиссии пересчитали по пять обязательных участков и по два рекомендованных. На данный момент голоса пересчитаны на 11% участков из 1 830.
ЦИК Грузии пересчитал бюллетени - что происходило во Дворце спорта>>
В результате пересчета "Единое национальное движение" лишилось 21 голоса на выборах мэра и получило 28; правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" потеряла 10 голосов и приобрела 23. Два голоса добавилось избирательному субъекту "Тамаз Мечиаури – За единую Грузию".
"Пересчет голосов не только по округам, но и по участкам не повлиял на общие предварительные результаты второго тура", – заявили в ЦИК.
Пересчет голосов производился в тбилисском Дворце спорта. Все происходящее снималось на видео, весь отснятый материал опубликован на сайте ЦИК. Решение о пересчете голосов приняла Центральная избирательная комиссия после второго тура выборов.
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Всего второй тур выборы состоялся на 1,8 тысячи участках. По итогам голосования из 20 городов и муниципалитетов в 19 выиграли кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а в одном – Цаленджихском муниципалитете (Западная Грузия) – кандидат от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Оппозиция не признает результатов выборов и объявила о начале перманентных акций протеста.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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