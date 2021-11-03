https://sputnik-georgia.ru/20211103/prezident-gruzii-zayavila-chto-nastoyaschikh-pobediteley-v-rezultate-vyborov-net-261775060.html

Президент Грузии заявила, что настоящих победителей в результате выборов нет

Президент Грузии заявила, что настоящих победителей в результате выборов нет

Решить существующие проблемы в стране в одиночку не сможет никакая из политических сил, считает президент 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T23:07+0400

2021-11-03T23:07+0400

2021-11-03T23:49+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Выборы в Грузии завершились, но никому не следует считать себя настоящими победителями, потому как ни страна, ни общество не являются таковыми, заявила президент страны Саломе Зурабишвили на брифинге.По ее словам, стране сегодня необходимы спокойствие и стабильность, чтобы вернуться на путь развития, а обществу – мир и переход от политического противостояния к делу.Как отметила президент, результаты оппозиции на выборах прямо свидетельствуют о том, что избиратели свободно изъявляют свою волю.Также Зурабишвили обратилась к СМИ, отметив, что на них лежит большая ответственность и они играют очень важную роль в успокоении общества и уменьшении поляризации.В октябре 2021 года в Грузии прошли первый и второй туры выборов в органы местного самоуправления. И если в Тбилиси по результатам второго тура большинство депутатских кресел досталось представителям правящей партии “Грузинская мечта - демократическая Грузия”, то во втором по величине городе страны Батуми большинство мандатов досталось оппозиции. Кроме того, у оппозиционных партий, в целом, большинство в сакребуло Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки. Что касается выборов мэров, то Цаленджиха – единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах победили кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили