https://sputnik-georgia.ru/20211102/chast-storonnikov-saakashvili-sobiraetsya-nochevat-u-tyurmy-261734964.html

Часть сторонников Саакашвили собирается ночевать у тюрьмы

Часть сторонников Саакашвили собирается ночевать у тюрьмы

"Нацдвижение" в коалиции с другими партиями требует освобождения экс-президента Грузии, который находится в тюрьме уже более месяца 02.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Часть участников акции с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собирается ночевать у руставской тюрьмы.В данный момент у здания тюрьмы остаются несколько десятков человек."Нам ничего не осталось, кроме протеста. Сейчас у нас в арсенале только он один, и этим мы должны победить "Грузинскую мечту", - заявил один из членов оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Капанадзе.Оппозиция проводит масштабный митинг в центре Батуми >>Ранее "Нацдвижение" анонсировало ряд акций на этой недели. Первая акция прошла в Батуми, лидеры также проведут акции в Кутаиси и Зугдиди, и уже в субботу пройдет главная акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.Параллельно анонсированы и ежедневные акции у тюрьмы, где находится Саакашвили."Нацдвижение" в коалиции с другими партиями протестует против фальсификации второго тура выборов, кроме того партия требует освобождения экс-президента Грузии, который находится в тюрьме уже более месяца.Акции у тюрьмы в Рустави, где отбывает срок Саакашвили, будут постоянными >>Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в городе Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Голодовка Михаила Саакашвили продолжается 33-й день.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили