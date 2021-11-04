Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211104/tolko-odin-protsent-skonchavshikhsya-ot-koronavirusa-v-gruzii-byl-vaktsinirovan-261791610.html
Только один процент скончавшихся от коронавируса в Грузии был вакцинирован
Только один процент скончавшихся от коронавируса в Грузии был вакцинирован
Вакцина от коронавируса не только позволяет легче перенести болезнь, но и на 99,37% защищает от смерти 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T15:21+0400
2021-11-04T15:26+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1c/251021760_98:444:2152:1600_1920x0_80_0_0_4a23d561d90028b2f54286b95e6c1e9c.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Вакцинация от коронавируса не имеет альтернативы – почти 99% скончавшихся от инфекции в Грузии не были вакцинированы, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.По последним данным, жертвами коронавируса в Грузии стали уже 10 238 человек, только за последние сутки – 53.Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации&gt;&gt;Как отметил главный эпидемиолог, в период с 15 марта по 30 сентября в Грузии от коронавируса умерло 5 469 человек. Из них 98,95% были невакцинированными.По словам Гамкрелидзе, в возрастной группе 18-59 лет защита вакцины от смертности составляет 99,37%, а в возрастной группе 60 лет и старше эта защита составляет 97,8%. Это показатели по всем четырем вакцинам, которые применяются в стране, отметил он.Что касается защиты от госпитализации, то, по словам Гамкрелидзе, эффективность вакцины в этом отношении составляет 93,4%.Глава центра по контролю заболеваний привел и данные по вакцинации детей. По его словам, полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 106 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Что касается возрастной группы 16-17 лет, здесь прививки сделаны более 10 тысячам подростков.В октябре Координационный совет принял решение вакцинировать от коронавируса детей с хроническими заболеваниями 12-15 лет. До этого в Грузии вакцинация препаратом Pfizer допускалась с 16 лет.По данным на 4 ноября, в Грузии обе дозы вакцины получили 946 395 человек. Это составляет 33,1% взрослого населения страны. Согласно национальному плану, к концу года должно быть вакцинировано более 60% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211102/epidemiolog-bez-prinyatiya-mer-chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-gruzii-budet-rasti-261737102.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1c/251021760_426:425:1992:1600_1920x0_80_0_0_8653c1f944958a8e413adf2d9aadd6c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Только один процент скончавшихся от коронавируса в Грузии был вакцинирован

15:21 04.11.2021 (обновлено: 15:26 04.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerАмиран Гамкрелидзе на брифинге
Амиран Гамкрелидзе на брифинге - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Вакцина от коронавируса не только позволяет легче перенести болезнь, но и на 99,37% защищает от смерти
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Вакцинация от коронавируса не имеет альтернативы – почти 99% скончавшихся от инфекции в Грузии не были вакцинированы, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По последним данным, жертвами коронавируса в Грузии стали уже 10 238 человек, только за последние сутки – 53.
Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации>>
Как отметил главный эпидемиолог, в период с 15 марта по 30 сентября в Грузии от коронавируса умерло 5 469 человек. Из них 98,95% были невакцинированными.
По словам Гамкрелидзе, в возрастной группе 18-59 лет защита вакцины от смертности составляет 99,37%, а в возрастной группе 60 лет и старше эта защита составляет 97,8%. Это показатели по всем четырем вакцинам, которые применяются в стране, отметил он.
Что касается защиты от госпитализации, то, по словам Гамкрелидзе, эффективность вакцины в этом отношении составляет 93,4%.
Глава центра по контролю заболеваний привел и данные по вакцинации детей. По его словам, полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 106 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Что касается возрастной группы 16-17 лет, здесь прививки сделаны более 10 тысячам подростков.
Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
Пятая волна
Эпидемиолог: без принятия мер число зараженных коронавирусом в Грузии будет расти
2 ноября, 23:54
В октябре Координационный совет принял решение вакцинировать от коронавируса детей с хроническими заболеваниями 12-15 лет. До этого в Грузии вакцинация препаратом Pfizer допускалась с 16 лет.
По данным на 4 ноября, в Грузии обе дозы вакцины получили 946 395 человек. Это составляет 33,1% взрослого населения страны. Согласно национальному плану, к концу года должно быть вакцинировано более 60% взрослого населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:34Грузия присоединится к системе QR-кодов Евросоюза в скором времени
16:19"Вы не должны вмешиваться"- Конференция судей Грузии ответила посольствам ЕС и США
15:21Только один процент скончавшихся от коронавируса в Грузии был вакцинирован
15:06Коронавирус в Грузии: невакцинированным откажут в бесплатном лечении?
14:47Президент Грузии будет ездить по регионам и агитировать за вакцинацию от коронавируса
14:32"Просто хочу жить" – Саакашвили отказывается от любых должностей
14:17В Грузии произошло землетрясение
13:43Не разревелась: Ивлееву разочаровал трек Элджея о разводе
13:33Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации
13:16Формат "3+3" нуждается в серьезном анализе – МИД Армении
12:56Омбудсмен Украины встретилась с матерью Саакашвили
12:51Адвокат Саакашвили не исключает, что президент Грузии изменит решение по помилованию
12:40Акция протеста в Зугдиди: между протестующими и полицией произошли стычки
12:01Дождь из роз на грузинской свадьбе во время пандемии и актерская кулинария в Германии
12:00Все разрушила: Мерьем Узерли обвинили в провале "Великолепного века"
11:47Замужем? Беременная Кайли Дженнер случайно засветила обручальное кольцо
11:43Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных превысило пять тысяч
11:22Грузия завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира по борьбе
11:07Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике – фото
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 206