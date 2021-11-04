https://sputnik-georgia.ru/20211104/tolko-odin-protsent-skonchavshikhsya-ot-koronavirusa-v-gruzii-byl-vaktsinirovan-261791610.html

Только один процент скончавшихся от коронавируса в Грузии был вакцинирован

Только один процент скончавшихся от коронавируса в Грузии был вакцинирован

Вакцина от коронавируса не только позволяет легче перенести болезнь, но и на 99,37% защищает от смерти 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T15:21+0400

2021-11-04T15:21+0400

2021-11-04T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Вакцинация от коронавируса не имеет альтернативы – почти 99% скончавшихся от инфекции в Грузии не были вакцинированы, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.По последним данным, жертвами коронавируса в Грузии стали уже 10 238 человек, только за последние сутки – 53.Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации>>Как отметил главный эпидемиолог, в период с 15 марта по 30 сентября в Грузии от коронавируса умерло 5 469 человек. Из них 98,95% были невакцинированными.По словам Гамкрелидзе, в возрастной группе 18-59 лет защита вакцины от смертности составляет 99,37%, а в возрастной группе 60 лет и старше эта защита составляет 97,8%. Это показатели по всем четырем вакцинам, которые применяются в стране, отметил он.Что касается защиты от госпитализации, то, по словам Гамкрелидзе, эффективность вакцины в этом отношении составляет 93,4%.Глава центра по контролю заболеваний привел и данные по вакцинации детей. По его словам, полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 106 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Что касается возрастной группы 16-17 лет, здесь прививки сделаны более 10 тысячам подростков.В октябре Координационный совет принял решение вакцинировать от коронавируса детей с хроническими заболеваниями 12-15 лет. До этого в Грузии вакцинация препаратом Pfizer допускалась с 16 лет.По данным на 4 ноября, в Грузии обе дозы вакцины получили 946 395 человек. Это составляет 33,1% взрослого населения страны. Согласно национальному плану, к концу года должно быть вакцинировано более 60% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211102/epidemiolog-bez-prinyatiya-mer-chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-gruzii-budet-rasti-261737102.html

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19