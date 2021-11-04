https://sputnik-georgia.ru/20211104/mirovye-tseny-na-prodovolstvie-byut-rekordy---novye-dannye-fao-261801346.html

Мировые цены на продовольствие бьют рекорды - новые данные FAO

Мировые цены на продовольствие бьют рекорды - новые данные FAO

Индекс FAO вырос в результате повышения цен на растительные масла, зерновые и на молочные продукты 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T20:22+0400

2021-11-04T20:22+0400

2021-11-04T20:40+0400

экономика

новости

в мире

цены

fao

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22810/91/228109135_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_ae2c52ed2fc84842d8833e75cc9e0f63.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Мировой индекс цен на продовольственные товары в октябре вырос на 3% по сравнению с сентябрем, до 133,2 пункта, - таким образом, цены выросли до рекордного уровня с июля 2011 года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Увеличение индекса связано главным образом с ростом цен на растительные масла, зерновые и на молочные продукты.По сравнению с предыдущим месяцем, значение индекса цен на зерновые ФАО в октябре выросло на 3,2 процента, при этом вследствие ухудшения видов на урожай в основных странах‑экспортерах, включая Канаду, России и США, и снижения предложения на глобальных рынках цены на пшеницу подскочили на 5%.Индекс цен на растительное масло подскочил на 9,6% к сентябрю, или на 16,3 пункта, до 184,8 пункта. акое повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло.Подорожала, хотя и не настолько, молочная продукция, индекс цен на которую в октябре вырос до 120,7 пункта. При этом сильнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко, цельное сухое молоко и сливочное масло, говорится в релизе.Индекс цен на мясо составил 112,1 пункта, продемонстрировав снижение на 0,7%, или на 0,8 пункта. Больше всего упали котировки свинины. Это объясняется главным образом сокращением закупок со стороны Китая.Наконец, индекс цен на сахар в октябре составил 119,1 пункта (снижение на 2,1 пункта, или на 1,8%). Понижение показателя связано с ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211027/natsbank-gruzii-ostavil-stavku-refinansirovaniya-neizmennoy-261534368.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, в мире, цены, fao