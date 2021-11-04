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Мировые цены на продовольствие бьют рекорды - новые данные FAO
Мировые цены на продовольствие бьют рекорды - новые данные FAO
Индекс FAO вырос в результате повышения цен на растительные масла, зерновые и на молочные продукты 04.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Мировой индекс цен на продовольственные товары в октябре вырос на 3% по сравнению с сентябрем, до 133,2 пункта, - таким образом, цены выросли до рекордного уровня с июля 2011 года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Увеличение индекса связано главным образом с ростом цен на растительные масла, зерновые и на молочные продукты.По сравнению с предыдущим месяцем, значение индекса цен на зерновые ФАО в октябре выросло на 3,2 процента, при этом вследствие ухудшения видов на урожай в основных странах‑экспортерах, включая Канаду, России и США, и снижения предложения на глобальных рынках цены на пшеницу подскочили на 5%.Индекс цен на растительное масло подскочил на 9,6% к сентябрю, или на 16,3 пункта, до 184,8 пункта. акое повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло.Подорожала, хотя и не настолько, молочная продукция, индекс цен на которую в октябре вырос до 120,7 пункта. При этом сильнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко, цельное сухое молоко и сливочное масло, говорится в релизе.Индекс цен на мясо составил 112,1 пункта, продемонстрировав снижение на 0,7%, или на 0,8 пункта. Больше всего упали котировки свинины. Это объясняется главным образом сокращением закупок со стороны Китая.Наконец, индекс цен на сахар в октябре составил 119,1 пункта (снижение на 2,1 пункта, или на 1,8%). Понижение показателя связано с ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, в мире, цены, fao

Мировые цены на продовольствие бьют рекорды - новые данные FAO

20:22 04.11.2021 (обновлено: 20:40 04.11.2021)
© photo: Sputnik / Artem Kreminskiy / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Юге России
Уборка зерновых на Юге России - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Artem Kreminskiy
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Индекс FAO вырос в результате повышения цен на растительные масла, зерновые и на молочные продукты
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Мировой индекс цен на продовольственные товары в октябре вырос на 3% по сравнению с сентябрем, до 133,2 пункта, - таким образом, цены выросли до рекордного уровня с июля 2011 года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Увеличение индекса связано главным образом с ростом цен на растительные масла, зерновые и на молочные продукты.
Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров. Он формируется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, скорректированных с учетом средней доли каждой такой группы в объеме экспорта в период 2014–2016 годов.
По сравнению с предыдущим месяцем, значение индекса цен на зерновые ФАО в октябре выросло на 3,2 процента, при этом вследствие ухудшения видов на урожай в основных странах‑экспортерах, включая Канаду, России и США, и снижения предложения на глобальных рынках цены на пшеницу подскочили на 5%.
Индекс цен на растительное масло подскочил на 9,6% к сентябрю, или на 16,3 пункта, до 184,8 пункта. акое повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло.
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Подорожала, хотя и не настолько, молочная продукция, индекс цен на которую в октябре вырос до 120,7 пункта. При этом сильнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко, цельное сухое молоко и сливочное масло, говорится в релизе.
Индекс цен на мясо составил 112,1 пункта, продемонстрировав снижение на 0,7%, или на 0,8 пункта. Больше всего упали котировки свинины. Это объясняется главным образом сокращением закупок со стороны Китая.
Наконец, индекс цен на сахар в октябре составил 119,1 пункта (снижение на 2,1 пункта, или на 1,8%). Понижение показателя связано с ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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