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https://sputnik-georgia.ru/20211104/ne-razrevelas-ivleevu-razocharoval-trek-eldzheya-o-razvode-261787853.html
Не разревелась: Ивлееву разочаровал трек Элджея о разводе
Не разревелась: Ивлееву разочаровал трек Элджея о разводе
Звезда "Орла и решки" возмутилась, услышав песню экс-супруга, посвященную их разрыву и решила прокомментировать новинку. 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T13:43+0400
2021-11-04T13:43+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
настя ивлеева
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева не оценила новый трек экс-мужа Элджея, посвященный разводу: звезда намекнула, что музыкант обесценил их брак.Ивлеева пришла в гости к подруге Иде Галич и поделилась своими переживаниями. 31-летняя звезда не стала стесняться в выражениях и как на духу рассказала, что думает о новой песне бывшего возлюбленного Элджея под названием Soda. Этот трек музыкант посвятил "мирному" разводу с инстадивой.Ивлеева не стала скрывать, что разочарована и считает, что этой песней Элджей будто обесценил их отношения, ведь за три года они пережили многое."Я думала, что выйдет песня, я разревусь и все будет в лужах. А там "больше на твой …, было прикольно, чао-какао", вот девочки, что делает доброе расставание", - заявила ведущая и добавила, что Элджей мог написать "что-нибудь поинтереснее".Галич проявила солидарность и поддержала подругу, после чего видео разошлось по Сети.Читайте также:Ивлеева ответила, как чувствует себя после развода с ЭлджеемПосле развода с Настей Ивлеевой Элджей остался ни с чемЦеркви, розы и хинкали: как Настя Ивлеева провела время в Тбилиси?Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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настя ивлеева, российский шоу-бизнес

Не разревелась: Ивлееву разочаровал трек Элджея о разводе

13:43 04.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкНастя Иввлеева. Премьера проекта "Блогеры и дороги"
Настя Иввлеева. Премьера проекта Блогеры и дороги - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Звезда "Орла и решки" возмутилась, услышав песню экс-супруга, посвященную их разрыву и решила прокомментировать новинку.
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева не оценила новый трек экс-мужа Элджея, посвященный разводу: звезда намекнула, что музыкант обесценил их брак.
Ивлеева пришла в гости к подруге Иде Галич и поделилась своими переживаниями. 31-летняя звезда не стала стесняться в выражениях и как на духу рассказала, что думает о новой песне бывшего возлюбленного Элджея под названием Soda. Этот трек музыкант посвятил "мирному" разводу с инстадивой.
Ивлеева не стала скрывать, что разочарована и считает, что этой песней Элджей будто обесценил их отношения, ведь за три года они пережили многое.
"Я думала, что выйдет песня, я разревусь и все будет в лужах. А там "больше на твой …, было прикольно, чао-какао", вот девочки, что делает доброе расставание", - заявила ведущая и добавила, что Элджей мог написать "что-нибудь поинтереснее".
Галич проявила солидарность и поддержала подругу, после чего видео разошлось по Сети.
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