https://sputnik-georgia.ru/20211104/oppozitsionnyy-oazis-v-gruzii-ili-perspektivy-razvitiya-rayona-261800283.html

"Оппозиционный оазис" в Грузии или перспективы развития района?

"Оппозиционный оазис" в Грузии или перспективы развития района?

После того, как ЦИК обнародовал результаты второго тура выборов и стало ясно, что выборы мэров оппозиции удалось выиграть лишь в Цаленджиха, об этом районе заговорили все и каждый

2021-11-04T19:13+0400

2021-11-04T19:13+0400

2021-11-04T19:14+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В последние дни Цаленджиха стала самым популярным районом в Грузии, и дело тут вовсе не в туризме или каких-то масштабных проектах.После того, как ЦИК обнародовал результаты второго тура выборов в местные органы власти и стало ясно, что выборы мэров оппозиции удалось выиграть лишь в Цаленджиха, об этом районе с населением в 25 тысяч человек заговорили все и каждый. Кандидат от "Грузинской мечты" поздравил избранного от оппозиции мэра Цаленджиха>>Здесь кандидат от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Харчилава обошел своего соперника - представителя правящей партии "Грузинская мечта" Георгия Гулордава. Отрыв, правда, был небольшим - 51,11% против 48,89%.Кандидат в мэры Зугдиди от "Нацдвижения" Анзор Мелия нарек Цаленджиха "островом свободы" и серьезно подумывает о том, чтобы открыть там филиал тбилисской кардиологической клиники "Гули", которую он основал еще при президентстве Эдуарда Шеварнадзе в 1996 году."Неважно, где я буду жить - в Зугдиди или Тбилиси, я подумываю о том, чтобы открыть клинику в Цаленджиха, потому что это "остров свободы" и здесь можно лучше развиваться", - сказал Мелия на одной из акций, где требовали освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения.Не прочь переехать в регион Самегрело и лидер партии "Лело для Грузии", банкир Мамука Хазарадзе."Я перееду в Цаленджиха и в ближайшее время куплю квартиру, буду рядом с новоизбранным мэром и использую весь свой опыт, чтобы превратить Цаленджиха в настоящий оазис", - сказал Хазарадзе.Подумывает о переезде в Самегрело и бизнесмен, владелец завода Coca-Cola и ресторанов McDonalds в Грузия Темур Чкония. По словам Чкония, как только новый мэр приступит к выполнению своих обязанностей, он отправится в Цаленджиха и изучит обстановку."Для развития страны необходимо открыть много офисов и предприятий. Я просто заинтересовался местом, это бизнес-азарт", - сказал Чкония журналистам.В последние дни успел побывать в Цаленджиха и лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зура Джапаридзе. Джапаридзе подписал одну из своих фотографий, снятых в там, "Остаюсь", правда, остаться ему пока не позволил плотный график акций оппозиции – Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Тбилиси…Сам по себе Цаленджихский район заслуживает особого внимания и без громких политических заявлений. Уже почти полвека он является местом расположения важного стратегического объекта. На территории района вблизи села Джвари расположена Ингури ГЭС– самая мощная гидроэлектростанция Грузии и единственный источник электроэнергии для Абхазии.Не меньшего внимания заслуживает и природа района. В 222 метрах над уровнем моря можно найти водопад Инцира и самшитовые рощи, живописное ущелье Скури, озера Тобаварчхили (Серебряное озеро) и около полдюжины руин православных храмов.Оппозиционные политики, журналисты и бизнесмены обещают: туристический и бизнес-потенциал нового "острова свободы" вскоре раскроется.

https://sputnik-georgia.ru/20211031/itogi-vyborov-merov-v-gruzii--sravnenie-pervogo-i-vtorogo-turov-261657634.html

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политика, новости, единое нацдвижение, грузинская мечта, местные выборы