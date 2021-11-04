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После Зугдиди Кутаиси: "Нацдвижение" продолжает акции в городах Грузии
После Зугдиди Кутаиси: "Нацдвижение" продолжает акции в городах Грузии
Лидеры крупнейшей оппозиционной партии следующую акцию проведут в субботу в Тбилиси и обещают сделать ее бессрочной 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T18:57+0400
2021-11-04T18:57+0400
2021-11-04T19:01+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. После Батуми и Зугдиди главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" собрала сторонников на акции в Кутаиси – третьем по величине городе Грузии.В Кутаиси в первом туре лидировала кандидат от "Нацвижения" Хатия Деканоидзе, но во втором туре она проиграла кандидату от правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Иосебу Хахалеишвили.В эти минуты в центре Кутаиси собралось несколько тысяч человек. Они держат в руках плакаты с указанием районов региона Имерети и растяжки с надписями "Свободу Мише" и графическими портретами Саакашвили.Экс-президент Грузии был главной темой выступления лидеров, которые с трибуны заявляли о спасении Саакашвили и недопустимости его помещения в тюремную клинику.По его словам, оппозиция будет бороться до победы и использует все возможные способы для этого, при этом акция в Тбилиси будет бессрочной.Акции "Нацдвижения" и других оппозиционных партий уже прошли в Батуми и Зугдиди, где лидеры также говорили о необходимости освобождения из тюрьмы Саакашвили и борьбы с властью, "укравшей выборы".На сегодняшний день известно, что региональный протест оппозиции завершится в Тбилиси, где, по предварительным данным, будут озвучены требования оппозиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211102/aktsii-u-tyurmy-v-rustavi-gde-otbyvaet-srok-saakashvili-budut-postoyannymi-261731690.html
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, возвращение и арест саакашвили
После Зугдиди Кутаиси: "Нацдвижение" продолжает акции в городах Грузии
18:57 04.11.2021 (обновлено: 19:01 04.11.2021)
Лидеры крупнейшей оппозиционной партии следующую акцию проведут в субботу в Тбилиси и обещают сделать ее бессрочной
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. После Батуми и Зугдиди главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" собрала сторонников на акции в Кутаиси – третьем по величине городе Грузии.
В Кутаиси в первом туре лидировала кандидат от "Нацвижения" Хатия Деканоидзе, но во втором туре она проиграла кандидату от правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Иосебу Хахалеишвили.
В эти минуты в центре Кутаиси собралось несколько тысяч человек. Они держат в руках плакаты с указанием районов региона Имерети и растяжки с надписями "Свободу Мише" и графическими портретами Саакашвили.
Экс-президент Грузии был главной темой выступления лидеров, которые с трибуны заявляли о спасении Саакашвили и недопустимости его помещения в тюремную клинику.
Они не скрывают, что хотят смерти Саакашвили, но многие уже увидели правду и восстали против несправедливости, и если власти не остановятся и продолжат так поступать с третьим президентом, акции в больших городах продолжатся и последней точкой станет протест в Тбилиси, где соберется вся Грузия, и мы воспрепятствуем несправедливости.
Ника Мелия
председатель "Единого национального движения"
По его словам, оппозиция будет бороться до победы и использует все возможные способы для этого, при этом акция в Тбилиси будет бессрочной.
Акции "Нацдвижения" и других оппозиционных партий уже прошли в Батуми и Зугдиди, где лидеры также говорили о необходимости освобождения из тюрьмы Саакашвили и борьбы с властью, "укравшей выборы".
На сегодняшний день известно, что региональный протест оппозиции завершится в Тбилиси, где, по предварительным данным, будут озвучены требования оппозиции.
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