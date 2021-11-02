https://sputnik-georgia.ru/20211102/aktsii-u-tyurmy-v-rustavi-gde-otbyvaet-srok-saakashvili-budut-postoyannymi-261731690.html

Акции у тюрьмы в Рустави, где отбывает срок Саакашвили, будут постоянными

Акции у тюрьмы в Рустави, где отбывает срок Саакашвили, будут постоянными

Сторонники оппозиции требуют освобождения Саакашвили и протестуют против существующей власти 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T19:10+0400

2021-11-02T19:10+0400

2021-11-02T19:23+0400

новости

грузия

оппозиция

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии и лидеры главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" приняли решение ежедневно проводить акции у руставской тюрьмы, где отбывает наказание Михаил Саакаашвили.В эти минуты у руставской тюрьмы собрались несколько сотен человек. Они требуют освобождения Саакашвили и протестуют против существующей власти.При этом организаторы анонсировали увеличение сторонников у здания тюрьмы ежедневно.Оппозиция проводит многотысячный митинг в центре Батуми >>Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в городе Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Голодовка Михаила Саакашвили продолжается 33-й день.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, оппозиция, возвращение и арест саакашвили