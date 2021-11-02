https://sputnik-georgia.ru/20211102/aktsii-u-tyurmy-v-rustavi-gde-otbyvaet-srok-saakashvili-budut-postoyannymi-261731690.html
Акции у тюрьмы в Рустави, где отбывает срок Саакашвили, будут постоянными
Акции у тюрьмы в Рустави, где отбывает срок Саакашвили, будут постоянными
Сторонники оппозиции требуют освобождения Саакашвили и протестуют против существующей власти 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T19:10+0400
2021-11-02T19:10+0400
2021-11-02T19:23+0400
новости
грузия
оппозиция
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/02/261731163_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_16500ab0d4b304fffa32dd7c1c841078.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии и лидеры главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" приняли решение ежедневно проводить акции у руставской тюрьмы, где отбывает наказание Михаил Саакаашвили.В эти минуты у руставской тюрьмы собрались несколько сотен человек. Они требуют освобождения Саакашвили и протестуют против существующей власти.При этом организаторы анонсировали увеличение сторонников у здания тюрьмы ежедневно.Оппозиция проводит многотысячный митинг в центре Батуми >>Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в городе Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Голодовка Михаила Саакашвили продолжается 33-й день.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/02/261731163_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_b6c74a4414bf19a994ef1278a4095edc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, оппозиция, возвращение и арест саакашвили
Акции у тюрьмы в Рустави, где отбывает срок Саакашвили, будут постоянными
19:10 02.11.2021 (обновлено: 19:23 02.11.2021)
Сторонники оппозиции требуют освобождения Саакашвили и протестуют против существующей власти
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии и лидеры главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" приняли решение ежедневно проводить акции у руставской тюрьмы, где отбывает наказание Михаил Саакаашвили.
В эти минуты у руставской тюрьмы собрались несколько сотен человек. Они требуют освобождения Саакашвили и протестуют против существующей власти.
"Каждый день мы будем собираться у руставской тюрьмы, пока Миша не выйдет на свободу" - сказал один из лидеров "Нацдвижения" Заал Удумашвили.
При этом организаторы анонсировали увеличение сторонников у здания тюрьмы ежедневно.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в городе Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Голодовка Михаила Саакашвили продолжается 33-й день.
Единственный оппозиционный мэр
в Грузии обещает "решать проблемы всех"
Итоги выборов мэров
в Грузии – сравнение первого и второго туров
ISFED заявила о фактах
, отразившихся на волеизъявлении избирателей в Грузии
Время прекратить голодовк
у – призывает отец экс-президента Грузии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.