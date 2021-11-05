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ЕБРР улучшил прогноз роста экономики в Грузии на 2021 год
ЕБРР улучшил прогноз роста экономики в Грузии на 2021 год
Прогноз экономического роста Грузи на 2022 год аналитики европейского банка оставили без изменения на уровне 5,5% 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T07:01+0400
2021-11-05T07:01+0400
2021-11-05T08:21+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Грузии в 2021 году на уровне 7,5%.Таким образом, ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП Грузии на 3 процентных пункта. До этого прогноз инвестиционного банка составлял 4,5%.Причиной улучшения прогноза ЕБРР называет сильный рост экономики за первые восемь месяцев.После спада экономики в 2020 году на 6%, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий. Средний показатель реального роста за восемь месяцев с начала года составляет 12%.Что касается прогноза роста ВВП в 2022 году, то он остался неизменным на уровне 5,5%. По мнению ЕБРР, основные риски для экономики страны связаны с низкими темпами вакцинации, развитием пандемии коронавирусной инфекции, возможными ограничениями на поездки, а также возросшей политической нестабильностью.При этом ЕБРР отмечает, что прогноз неопределенный из-за рисков, связанных с будущим распространением COVID-19, возможным ухудшением внешних условий и более слабым ростом торговых партнеров.ЕБРР играет важную роль для восстановления экономики Грузии. В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в предыдущем году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, ебрр
ЕБРР улучшил прогноз роста экономики в Грузии на 2021 год
07:01 05.11.2021 (обновлено: 08:21 05.11.2021)
Прогноз экономического роста Грузи на 2022 год аналитики европейского банка оставили без изменения на уровне 5,5%
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik.
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует
рост экономики Грузии в 2021 году на уровне 7,5%.
Таким образом, ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП Грузии на 3 процентных пункта. До этого прогноз инвестиционного банка составлял 4,5%.
Причиной улучшения прогноза ЕБРР называет сильный рост экономики за первые восемь месяцев.
После спада экономики в 2020 году на 6%, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий. Средний показатель реального роста за восемь месяцев с начала года составляет 12%.
Что касается прогноза роста ВВП в 2022 году, то он остался неизменным на уровне 5,5%. По мнению ЕБРР, основные риски для экономики страны связаны с низкими темпами вакцинации, развитием пандемии коронавирусной инфекции, возможными ограничениями на поездки, а также возросшей политической нестабильностью.
При этом ЕБРР отмечает, что прогноз неопределенный из-за рисков, связанных с будущим распространением COVID-19, возможным ухудшением внешних условий и более слабым ростом торговых партнеров.
ЕБРР играет важную роль для восстановления экономики Грузии. В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в предыдущем году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.
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